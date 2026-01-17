Trump invitó a la Argentina a ser 'miembro fundador del Board of Peace', nuevo ente para la paz mundial

El presidente Javier Milei anunció este sábado que Argentina fue invitada y formará parte del 'Board of Peace', una organización de alcance global creada por Donald Trump, que apuntará a convertirse en una plataforma de resolución de conflicto de escala mundial.

La prioridad incial del nuevo ente trumpista será, según se indicó, avanzar en tratar de alcanzar una resolución del terrible conflicto que desangra a la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, Milei calificó la invitación como "un honor" y destacó que la Argentina participará en ese nuevo organismo en calidad de 'Miembro Fundador'.

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad", expresó el mandatario argentino en su cuenta de X.

Los objetivos del Board of Peace

Según detalló Milei, la organización que nace bajo el liderazgo de Trump tendrá como premisa la loable tarea de "promover una paz duradera en regiones devastadas por la guerra". La inclusión de Argentina en ese selecto grupo ratifica el alineamiento de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos.

Prioridad Gaza: El primer objetivo declarado de la junta es mediar y estabilizar la situación en Medio Oriente tras años de conflicto.

Lucha antiterrorista: El organismo funcionará como un foro de cooperación para naciones que mantengan una postura firme contra el terrorismo internacional.

Diplomacia Directa: Se espera que la organización utilice canales alternativos a los organismos tradicionales (como la ONU) para acelerar acuerdos de paz.

Este movimiento posiciona a la Argentina como el principal aliado de la administración Trump en el hemisferio sur, asumiendo una "responsabilidad de escala global" que excede la agenda regional.

La formalización del ingreso de Argentina al Board of Peace además impondrá un quiebre con la histórica política de neutralidad o mediación multilateral del país, volcándose hacia una diplomacia de "alineamiento activo" con las potencias occidentales en los conflictos más sensibles del siglo XXI.

