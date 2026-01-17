¡Hombre de arena! Luciano Benavides ganó el Dakar en motos por dos segundos

En una definición que se anotará entre las más electrizantes de la historia del Dakar, el argentino Luciano Benavides ganó la categoría motos en Arabia Saudita, encontrando premio al fin a su perseverancia en lo más alto del motociclismo mundial.

La categoría autos volvió a tener al catarí Nasser Al-Attiyah como dominador, el de este 2026 es su sexto título en Dakar. Al volante de un Dacia, solo tuvo que evitar un tropiezo en el último día para subir a lo más alto del podio, tras haber elevado su cuenta de victorias de etapa a 50 el viernes.

Para Luciano Benavides la victoria fue pura emoción, porque un segundo puesto en la decimotercera y última etapa le alcanzaron al piloto de KTM de 30 años para superar al bicampeón estadounidense de Honda, Ricky Brabec, que parecía el seguro ganador hasta metros mismos de la meta. Pero un error del piloto de Honda en esos tramos finales le terminó dando al argentino su primera corona en el Dakar.

"He soñado con este momento toda mi vida", dijo el piloto, que dejó segundo a Brabec, ganador en 2020 y 2024, por una diferencia mínima de dos segundos, cuando este perdió tiempo al tomar la dirección equivocada cerca de la meta del recorrido de 105 km alrededor de Yanbu.

Luciano Benavides y su equipo, pura felicidad al ganar el Dakar en motos. (FOTO AFP)

"Ayer mismo parecía imposible, pero seguía pensando que podía pasar, y hoy Ricky tomó la línea equivocada y yo la correcta", dijo Benavides. "cuando vi que era él el que estaba dando media vuelta para volver a la línea correcta fue un rayo de esperanza, Vi la oportunidad y me lancé con todo...", contó luego de su hazaña.

El hermano mayor de Benavides, Kevin, ganó la carrera maratón en 2021 y 2023. Este sábado Luciano Benavides dijo que lo había dado todo "de principio a fin hoy, les dije a todos antes de la salida que este Dakar era mío", añadió. "Me ha llevado 9 años en el Dakar llegar a mi primera victoria, pero mo hermano y yo estamos haciendo historia".

"Mi hermano ganó por 43 segundos y yo gané por dos... ¡Creo que le gano en ese aspecto! Es un sueño hecho realidad", ironizó pleno de felicidad en la entrega de premios.

Al-Attiyah, figura repetida en la arena

El piloto de 55 años, bronce en tiro al plato en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sumó victorias a sus anteriores victorias en el Dakar en 2011, 2015, 2019 y 2022. Con su copiloto belga Fabian Lurquin, Al-Attiyah se hizo con el control de la clasificación general desde el principio del maratón del automovilismo. Tras finalizar noveno en la decimotercera y última etapa en Yanbu, en el Mar Rojo, tenía casi 10 minutos de ventaja sobre Nani Roma (Ford), segundo clasificado.

El compañero de equipo sueco de Roma, Mattias Ekstrom, ganó la última etapa y completó el podio de coches en tercer lugar de la general. El campeón del año pasado, el saudí Yazeed Al Rajhi, se vio obligado a retirarse por problemas mecánicos la semana pasada.

AFP/HB