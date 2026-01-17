Independiente le ganó a Wanderers en Montevideo: 2-0 con goles de Gabriel Avalos

Con goles de Gabriel Avalos, Independiente errotó a Montevideo Wanderers por 2 a 0 este viernes en un choque en el parque Alfredo Viera, por la serie amistosa Río de la Plata.

Primero definiendo con una volea luego de un centro desde la derecha, y más tarde de penal, Avalos se convirtió en la figura destacada de luna noche que también tuvo en buen nivel al exCentral Ignacio Malcorra. Así, el “Rojo” cerró su pretemporada con cuatro triunfos, ante Alianza Lima de Perú, Peñarol de Uruguay, Everton de Chile y el mencionado Montevideo Wanderers, y una igualdad por 1-1 ante el Fénix uruguayo. Su debut en el Torneo Apertura será frente a Estudiantes, como local, el próximo viernes 23 de enero a las 20:00.

La primera llegada fue de Independiente, a los cinco minutos, con un remate bajo y cruzado del volante Luciano Cabral que se fue cerca de un palo. El “Rojo” volvería a llegar diez minutos después, mediante un remate desde el borde del área de Luciano Cabral exigió una atajada del guardameta José Río, tapando un disparo bajo sobre su poste izquierdo. El rebote le quedó a Walter Mazzantti y el arquero del equipo uruguayo volvió a lucirse.

No hubo más opciones salientes del primer tiempo, y apenas había empezado la segunda etapa cuando Independiente abrió el marcador. Una jugada preparada en un tiro libre desde el costado derecho encontró a Gabriel Ávalos en el área, que retrocedió dentro del área y definió de volea al primer palo, con un remate bajo y potente que se convirtió en el 1-0.

El equipo de Gustavo Quinteros estuvo cerca de nuevo a los 13 minutos, con un remate de Matías Abaldo que se fue cerca del travesaño. Y a los 24 llegaría la falta de Río sobre Mazzantti que se convertiría en el penal que Avalos transformó en el 2-0- Fue con un remate pegado al palo izquierdo del guardameta uruguayo.

Una de las pocas llegadas del equipo uruguayo con peligro fue a los 33 minutos, cuando el mediocampista Alan García aprovechó una pelota sobre el borde del área grande y sacó un remate de volea muy potente, que se fue cerca del palo izquierdo del arquero Rodrigo Rey.

Síntesis del partido

Serie Río de la Plata - Amistoso - Estadio: Parque Alfredo Viera (Uruguay)

Formaciones:

Montevideo Wanderers: José Río; Nicolás Queiroz, Leandro Zazpe, Jonás Luna, Mateo Acosta; Darlin Mencía, Alan García, Sergi Oriol, Santiago Guzmán; Pablo Suárez, Mateo Martínez. DT: Alejandro Apud.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Lautaro Millán; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Gabriel Avalos (I), 24m. Gabriel Avalos, de penal (I).

Cambio en el primer tiempo: 12m. Luciano Cosentino por Mateo Doghram (M).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Kevin Lomónaco por Juan Fedorco (I), Facundo Zabala por Milton Valenzuela (I) e Ignacio Malcorra por Luciano Cabral (I); 9m. Nicolás Olivera por Leandro Zazpe (M), 26m. Lucas Talagorria por Darlin Mencía (M), Roque Ricca por Nicolás Queiroz (M), Jonathan Urretaviscaya por Santiago Guzmán (M), José Alberti por Pablo Suárez (M); Mateo Pérez por Walter Mazzantti (I) y Alan Laprida por Gabriel Ávalos (I); 28m. Diego Tarzia por Matías Abaldo (I); 38m. Luciano Barros por Leonardo Godoy (I).

NA/HB