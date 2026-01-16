Lula no va a Asunción, pero calentó la previa de la firma Mercosur-UE recibiendo a Von Leyen en Río

Mientras corren las horas para la esperada firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que será este sábado en Asunción, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó un llamativo gesto puertas adentro del bloque continental, primero al no viajar a la Cumbre en Paraguay, y además recibiendo este viernes en Río de Janeiro a la titular de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.

El líder del PT y la representante europea batallaron durante buena parte del medio siglo que llevaron las negociaciones del acuerdo para sacarlo adelante, y en el encuentro en Río se unieron en un efusivo abrazo, que simboliza justamente la unión comercial que se plasmará este sábado en Asunción, a la que asistirán los presidentes de Argentina Javier Milei, de Uruguay Yamandú Orsi, el anfitrión Santiago Peña, que además recibirá la presidencia pro témpore del Mercosur, como invitado también estará presente el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino.

Ambos bloques representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas. Pero el pacto enfrenta la resistencia de agricultores y ganaderos de algunos países europeos, que se han movilizado en fuertes protestas. Esas quejas y rechazos desde el campo europeo prometen seguir y están lejos de acallarse,, especialmente en Francia e Irlanda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lula, uno de los más férreos impulsores del acuerdo, dijo este viernes junto a Von der Leyen que "el pacto es bueno para ambos bloques, pero además es muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo".

Von der Leyen y Lula intercambiaron múltiples elogios y gestos amistosos en Río de Janeiro. (FOTO AFP)

La representa europea agregó que el acuerdo "envía un mensaje contundente: este es el poder de la cooperación y la apertura".

"Así es como creamos verdadera prosperidad", agregó Von der Leyen, quien hizo una parada en Brasil para reunirse con Lula en su camino a Asunción.

El acuerdo ocurre en medio de la incertidumbre mundial por las políticas proteccionistas y las amenazas de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, quien además amenazó el viernes con aranceles a los países que no respalden sus planes de anexión de Groenlandia.

En medio de ese contexto, Lula dijo que la cooperación con la Unión Europea iba "más allá de la dimensión económica".

"La Unión Europea y el Mercosur comparten valores como el respeto a la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos", subrayó el mandatario izquierdista en su declaración.

"Necesitamos el liderazgo de Lula"

Ante la prensa, Von der Leyen elogió a Lula, de quien dijo que es "el liderazgo que necesitamos en el mundo actual".

"Usted es un líder profundamente comprometido con los valores que apreciamos: la democracia, el orden internacional basado en normas y el respeto. Respeto por nuestro planeta, respeto por las comunidades y respeto por las naciones hermanas", declaró la representante europea en Río.

Más allá del acuerdo UE-Mercosur, Von der Leyen dijo que Europa y Brasil están avanzando hacia un acuerdo "muy importante en minerales críticos", con proyectos de inversión conjunta en litio, níquel y tierras raras.

"Esto es clave para nuestra transición digital y limpia, así como para nuestra independencia estratégica en un mundo donde los minerales tienden a convertirse en un instrumento de coerción", sostuvo la representante europea.

AFP/HB