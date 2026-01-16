Lluvias intensas en todo el Chaco: Resistencia rozó los 100 mm y varias localidades superaron los 70

Las lluvias volvieron a golpear con intensidad al Chaco este viernes, dejando acumulados muy elevados en cortos períodos de tiempo, con impacto directo en zonas urbanas y rurales. En Resistencia, el registro de precipitaciones quedó al borde de los 100 milímetros, mientras que en varias localidades del interior se superaron ampliamente los 50 y hasta 70 mm, generando anegamientos, complicaciones para circular y activación de protocolos de emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales relevados entre las 7 y las 12 del mediodía, las precipitaciones fueron irregulares pero muy intensas, con picos destacados en el centro y sudoeste de la provincia.

Acumulados elevados en el interior

En el área centro-chaqueña y zonas aledañas, los registros marcaron valores significativos. Machagai acumuló 60 mm, Quitilipi 53 mm y Colonia Aborigen 42 mm, mientras que en Presidencia de la Plaza se registraron 21 mm y en Napénay 30,6 mm. En Avia Terai, las lluvias alcanzaron los 22 mm, en tanto que Sáenz Peña acumuló 20,5 mm.

Más al sudoeste, los valores fueron aún más contundentes. San Bernardo registró 99 mm, convirtiéndose en una de las localidades más afectadas de la jornada. Villa Berthet y Chorotis alcanzaron los 80 mm, La Clotilde 73 mm, Coronel Du Graty 63 mm, Enrique Urien 55 mm, Santa Sylvina 46 mm y Villa Ángela 52 mm.

En el sudoeste y oeste chaqueño, Concepción del Bermejo y Hermoso Campo alcanzaron los 50 mm, Gancedo 45 mm, Charata 25,2 mm, General Capdevila 25 mm, mientras que Las Breñas, Pampa del Infierno y General Pinedo registraron valores entre 15 y 16 mm. En Tres Isletas, el acumulado fue mínimo, con apenas 1 mm.

Resistencia: calles anegadas y canales al límite

En la capital provincial, las precipitaciones intensas y focalizadas provocaron anegamientos temporarios en distintos barrios, especialmente en sectores del casco céntrico y zonas bajas. El volumen de agua caída en tan poco tiempo llevó al desborde del canal de la Soberanía, uno de los principales desagües pluviales de la ciudad.

Desde la madrugada, el Municipio de Resistencia desplegó cuadrillas de desagües, servicios públicos y mantenimiento urbano para atender calles inundadas, caída de ramas y limpieza de bocas de tormenta. Si bien no se registraron evacuaciones masivas, las autoridades pidieron evitar circular por calles anegadas y extremar precauciones.

Operativo provincial y servicios afectados

Ante el escenario climático, el Gobierno provincial activó el Comité de Contingencia, con la participación de organismos como Defensa Civil, APA, Vialidad Provincial, Secheep, Sameep y la Policía del Chaco. El operativo se concentró en el monitoreo de zonas críticas y la atención de cortes puntuales de energía y agua, principalmente en Resistencia y el área metropolitana.

Las autoridades confirmaron que se mantiene un seguimiento permanente de la situación, especialmente en localidades donde los acumulados superaron los 70 y 80 milímetros, con riesgo de nuevas complicaciones si las lluvias continúan.

Inestabilidad y alerta meteorológica

Según los pronósticos, la inestabilidad persistirá en las próximas horas. Si bien podría darse un mejoramiento temporario, se espera que el domingo vuelva a desmejorar el tiempo, con lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad, motivo por el cual rige una alerta meteorológica amarilla para gran parte del territorio chaqueño.

Como aspecto positivo, las lluvias provocaron un descenso de la temperatura y redujeron de manera significativa el riesgo de incendios forestales, en un contexto de alta humedad en el suelo y la vegetación.