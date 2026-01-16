Presidente de Ford Argentina: "No me sorprendería que cierren fábricas de autos en el país"

El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, aseguró que “no le sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”.

Análisis de la industria automotriz

“Lo que está pasando en la Argentina es algo que sucedió en otros mercados cercanos, como el caso de Brasil, que se abrió al mundo algunos años antes. Y tenemos que estar a la altura de ese cambio de época en la industria automotriz, porque estamos compitiendo contra todo el mundo”, analizó el empresario.

“Eso requiere que estemos hipercompetitivos para ser exitosos, para que la gente nos elija en la Argentina y en otros mercados”, agregó en diálogo con Infobae.

Al ser consultado sobre los estándares internacionales de los autos argentinos, Galdeano respondió: “Si mirás la planta que tenemos, en términos de tecnología e inversión, Pacheco es muy parecida a plantas como la de Sudáfrica, como la de China, donde también se hace la Ranger. No hay un problema de calidad para nada".

Y luego expresó: “Después en lo que respecta al ámbito laboral, los acuerdos sindicales, podés tener alguna ventaja o no, siempre hay que seguir trabajando, pero no es algo que hace la diferencia”.

Marco impositivo: una limitante

Cuando se le repreguntó si en esta última cuestión no había una limitante, el empresario contestó: “No. Las limitantes hoy para nosotros son dos: una es el marco impositivo y la otra es cómo la Argentina se integra al mundo, que ahí venimos progresando bien”.

“Hay algunos anuncios últimamente que están buenos como los acuerdos con la Unión Europea, que es largo plazo con una baja progresiva de aranceles efectivos; y el acuerdo con Estados Unidos, que hay que ver qué es lo que termina siendo para la industria automotriz argentina. Pero el gran problema es el marco impositivo”, evaluó Galdeano.

Cuando el periodista Diego Zorrero le recordó que en 2025 se fue Nissan del país y le planteó si no le preocupaba que la industria automotriz argentina perdiera fábricas o marcas, Galdeano manifestó: “No me sorprendería que sea un camino donde sea cada vez más difícil justificar proyectos de inversión”.

Y después completó: “No me sorprendería que esto sea un camino, porque vos estás compitiendo en un mercado global donde competís contra productores que no solo no tienen este tipo de mochilas, sino que tienen políticas de Estado donde incentivan la producción y exportación de autos”.

Por último enfatizó: “No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”.