El NEA tendrá mayor consumo eléctrico subsidiado durante el verano por decisión de Nación

El Gobierno nacional resolvió ampliar los bloques de consumo eléctrico subsidiado para las provincias del NEA, entre ellas Chaco, como respuesta a las altas temperaturas que caracterizan al verano en el norte argentino. La medida, dispuesta por la Secretaría de Energía, también incluye a distritos del NOA y estará vigente durante diciembre, enero y febrero.

La decisión se apoya en criterios técnicos vinculados a la clasificación climática nacional, que reconoce a gran parte del norte del país como una región de condiciones cálidas y muy cálidas, con necesidades energéticas superiores al promedio, especialmente en los meses de mayor calor.

Más consumo con tarifa subsidiada

Con esta modificación, los hogares del NEA contarán con un mayor margen de consumo mensual con asistencia estatal, lo que permitirá amortiguar el impacto del uso intensivo de ventiladores y equipos de aire acondicionado.

En las zonas consideradas “muy cálidas”, el tope de consumo subsidiado se incrementa de 300 a 550 kilovatios hora (kWh) mensuales, mientras que en las regiones clasificadas como “cálidas”, el límite se fija en 370 kWh por mes. En el resto del país, el bloque con subsidio se mantiene sin cambios, en 300 kWh mensuales.

Chaco y el NEA, entre las provincias alcanzadas

La medida beneficia de manera directa a Chaco, junto a Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, dentro del NEA. En paralelo, también se aplica en provincias del NOA como Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Desde el área energética explicaron que el esquema busca adecuar la política de subsidios a la realidad regional, teniendo en cuenta que en el norte argentino la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares, debido al menor acceso al gas por redes.

La ampliación del consumo subsidiado llega en un contexto de temperaturas extremas y elevada demanda eléctrica, que suele generar un fuerte impacto en las facturas de los hogares del norte. En ese sentido, el objetivo oficial es reducir el peso del gasto energético durante el trimestre más crítico del año, sin modificar el esquema vigente para el resto del país.La medida ya se encuentra en vigencia y se reflejará en las facturaciones correspondientes a los meses de verano.