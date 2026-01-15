Pichetto: "Trump tiene razón: hay que frenar a China"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la política de importaciones de la administración del presidente Javier Milei al asegurar que es “totalmente desfavorable para nuestra producción”. ​

“7.000 autos chinos”

“En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos de la marca BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China”, advirtió el jefe del bloque de Encuentro Federal en Diputados.

“Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”, recalcó.

“Trump tiene razón: hay que frenar a China”

​”Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, criticó Pichetto. ​

“Como hablamos con Guillermo Moreno en Radio Del Plata, la política exterior está a la deriva”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

“Vamos a tener problemas con los americanos: Trump ya advirtió que el libre comercio con China es un límite”, concluyó Pichetto.

De este modo el legislador volvió a mostrarse crítico con las políticas del presidente Milei. A fines de 2025 había asegurado que el actual plan económico “era el sueño húmedo” del exministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz.