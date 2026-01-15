Pichetto: "Trump tiene razón: hay que frenar a China"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la política de importaciones de la administración del presidente Javier Milei al asegurar que es “totalmente desfavorable para nuestra producción”.
“7.000 autos chinos”
“En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos de la marca BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China”, advirtió el jefe del bloque de Encuentro Federal en Diputados.
“Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”, recalcó.
“Trump tiene razón: hay que frenar a China”
”Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, criticó Pichetto.
“Como hablamos con Guillermo Moreno en Radio Del Plata, la política exterior está a la deriva”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.
“Vamos a tener problemas con los americanos: Trump ya advirtió que el libre comercio con China es un límite”, concluyó Pichetto.
De este modo el legislador volvió a mostrarse crítico con las políticas del presidente Milei. A fines de 2025 había asegurado que el actual plan económico “era el sueño húmedo” del exministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz.