Argüello: “Los gobernadores tienen que entender que la reforma laboral no va a dar más trabajo”

El cosecretario de la CGT Octavio Argüello afirmó que “los gobernadores tienen que entender” que la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei “no va a dar más trabajo y le saca derechos a los trabajadores”.

Reforma laboral

Además consideró que "es una ley que hay que discutirla muy profundamente”. “Nosotros lo que venimos planteando hace tiempo es que no desconocemos que ha habido un cambio en el mundo laboral. Creemos que la reforma hay que tratarla siempre y cuando se logre que dé más trabajo y trabajo digno”, sostuvo Argüello.

“Hay que discutir cómo le damos trabajo con el nuevo sistema laboral, pero con derechos y coberturas”, agregó en declaraciones a El Destape Radio difundidas por NA.

“A esta ley le decimos que no rotundamente porque es una ley que va en contra de los derechos y de la dignidad de los trabajadores", reiteró.

"Va a precarizar más a los trabajadores”

“Esta ley así como está presentada no tiene ningún sentido” ya que “no va a dar más trabajo” y por el contrario "va a precarizar más a los trabajadores”, insistió el triunviro de la CGT.

“Mientras no sea volver a la esclavitud estamos dispuestos a discutir la ley”, subrayó aunque aclaró en que "como está presentada la ley es totalmente judicializable”.

“Si no nos escuchan, estaremos en la calle protestando”, concluyó Argüello.