Polémica en Chaco: el Gobierno acusó a un intendente del PJ por la entrega irregular de una obra provincial

El Gobierno del Chaco denunció la entrega ilegal de una obra provincial en la localidad de Margarita Belén. El señalamiento fue realizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), que acusó directamente al intendente del PJ, Javier Martínez, de haber instigado una ocupación irregular de un inmueble que no es de propiedad municipal.

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, fue categórico al afirmar que el edificio en cuestión “no pertenece al municipio” y que se encuentra bajo posesión del Instituto de Vivienda, por lo que cualquier entrega o adjudicación carece de validez legal. “La entrega fue absolutamente irregular”, sostuvo.

Cruce político y acusaciones directas

Berecoechea responsabilizó al jefe comunal por el conflicto y calificó su accionar como una “estafa moral”, al considerar que se utilizó la necesidad de las familias para generar expectativas que no podían cumplirse.

“Lamento profundamente lo que ha ocurrido con estas familias, que fueron engañadas con la ilusión de tener un techo propio”, expresó el funcionario provincial.

Según explicó, las 32 unidades involucradas no fueron concebidas como viviendas familiares, sino que forman parte del programa Casa Activa, un proyecto destinado a adultos mayores, que contempla una residencia geriátrica, un Centro de Día, atención médica, espacios comunes y áreas para actividades físicas.

Una obra inconclusa y un programa en disputa

El titular del IPDUV precisó que la obra presenta un avance del 50% y está pensada para brindar contención a adultos mayores de Margarita Belén y localidades cercanas. Además, aclaró que el proyecto no fue paralizado por el actual Gobierno nacional, sino que se detuvo a mediados de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

En ese marco, recordó que mantuvo reuniones previas con el intendente y concejales locales para informar sobre las gestiones de financiamiento necesarias para reactivar la obra. Sin embargo, cuestionó que Martínez “se arrogue facultades que no le corresponden”, advirtiendo que deberá responder por lo sucedido.

Acciones legales y recuperación del predio

Berecoechea adelantó que el Gobierno provincial avanzará para recuperar el predio y retomar el proyecto original, cuyo presupuesto estimado ronda los 1.600 millones de pesos.

“Tenemos todas las pruebas: publicaciones en redes sociales, entrevistas y documentación que demuestran que aquí se ha cometido algo grave”, aseguró.

Fondos públicos y continuidad del proyecto

Finalmente, el funcionario remarcó la necesidad de administrar con responsabilidad los recursos públicos, en un contexto de deudas heredadas, especialmente en el área habitacional.

“A medida que vamos finalizando obras y entregándolas, vamos liberando presupuestos para intervenir en otras localidades”, explicó.

También aclaró que el contrato de la obra continúa vigente, por lo que la decisión oficial es retomar el proyecto Casa Activa y garantizar que el inmueble cumpla con su destino social original, en medio de una controversia que ya escaló al plano político e institucional.