Fuertes controles de tránsito en Corrientes: la documentación obligatoria para que no te secuestren el auto

En un movimiento destinado a reducir la siniestralidad y ordenar el flujo vehicular en la capital, la Municipalidad de Corrientes confirmó que intensificará los operativos de control en puntos estratégicos.

El director general de Tránsito, Ricardo García, fue tajante respecto a la nueva etapa de fiscalización: "Estamos comenzando a apretar un poquito más el acelerador para tratar de estar en todos los puntos de la capital".

La medida no solo apunta a la verificación de la documentación obligatoria, sino que pone el foco en las causales que derivan en el secuestro inmediato de la unidad, ya sean motocicletas, automóviles o camionetas.

Motocicletas: el foco en el casco y los espejos

Para los motociclistas, el rigor de los inspectores se centrará tanto en lo administrativo como en lo técnico. Las causales de secuestro incluyen la falta de seguro, de licencia o de cédula, pero también la ausencia de elementos de seguridad activa:

Casco : obligatorio para conductor y acompañante.

Espejos retrovisores : la falta de ambos espejos es motivo de retiro de la vía pública.

Patente : debe estar colocada en la parte trasera.

Luces y guiños: deben estar en perfecto funcionamiento.

Automotores: RTO, alcohol y domicilio

En el caso de los autos y camionetas, García precisó que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es fundamental. No solo se exige la oblea pegada en el cristal, sino también el informe físico en la guantera para evitar fraudes.

Asimismo, el funcionario recordó que conducir con más de 0,50 de alcohol en sangre y no portar las dos chapas de dominio son motivos de secuestro.

Un punto crítico que advirtió García a radio Dos es la coincidencia de domicilio: si la dirección del DNI no coincide con la de la licencia de conducir, el documento pierde validez y el vehículo puede ser retenido.

En caso de mudanza a otra localidad, es obligatorio tramitar una nueva licencia en el centro de emisión correspondiente.

¿Qué documentos presentar desde el celular?

La comuna ratificó que la aplicación Mi Argentina está autorizada para exhibir la licencia, la cédula verde o azul y el comprobante de seguro. Sin embargo, las autoridades recomiendan portar la documentación física como respaldo ante posibles fallas de conectividad o falta de datos móviles al momento del control.

Finalmente, desde la Dirección de Tránsito advirtieron que cualquier tipo de agresión verbal o física hacia los inspectores será motivo suficiente para el secuestro del vehículo y la intervención policial, en el marco de una campaña que busca no solo controlar, sino también pacificar el tránsito en Corrientes Capital.