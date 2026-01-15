Tras una discusión por música alta de Arjona, le rompió el parabrisas de la camioneta a su vecina

Un conflicto entre vecinos ocurrido en plena siesta terminó con intervención policial y una denuncia penal en la ciudad de Resistencia, luego de que una discusión por el volumen de la música escalara en insultos, amenazas y daños materiales.

El episodio se registró el domingo 11 de enero, alrededor de las 13.30, en un domicilio ubicado sobre calle Santa Fe al 1200, cuando un hombre se presentó en la vivienda lindera para reclamar por el sonido alto. Lejos de calmarse, la situación derivó en un violento enfrentamiento.

Amenazas y ataque a una camioneta

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría Segunda Metropolitana, una mujer de 45 años, identificada con las iniciales P. O., relató que su vecino, S. A. H., de 51 años, comenzó a insultar y amenazar a su familia frente a la vivienda.

Según su testimonio, el hombre habría advertido que iba a “meter tiros” y a romper la camioneta, para luego cumplir con la amenaza provocando daños totales en una Toyota Hilux blanca, dominio AD-288-GS, propiedad de R. A. B., esposo de la denunciante.

Tras el ataque, el agresor se retiró del lugar y regresó a su casa, dejando a la familia en estado de temor, especialmente por la presencia de menores de edad.

Intervención policial y reconocimiento del daño

Ante el hecho, se dio aviso al Sistema de Emergencias 911, lo que motivó la llegada de efectivos de la División Patrulla Preventiva, quienes constataron los daños en el vehículo estacionado frente al domicilio.

Posteriormente, los uniformados se entrevistaron con el vecino señalado, quien reconoció haber roto el parabrisas delantero de la camioneta. En su descargo, argumentó que su reacción se produjo por el volumen elevado de la música que provenía de la vivienda lindera.

Según trascendió, en el domicilio se escuchaba música del cantante Ricardo Arjona, lo que habría originado el reclamo inicial.

Antecedentes y causa en investigación

La denunciante sostuvo que no es la primera vez que mantiene conflictos con el mismo vecino y negó que el volumen de la música fuera excesivo. Además, manifestó que vive con miedo por la conducta del hombre, a quien consideró imprevisible y potencialmente peligroso.

Ambas partes fueron citadas a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes. La causa quedó en investigación por los presuntos delitos de amenazas y daños, conforme a lo previsto en el Código Penal.