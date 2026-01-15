Puerto Iguazú realizará castraciones gratuitas y reforzará el cuidado de mascotas

La Dirección de Zoonosis de Puerto Iguazú otorgó turnos presenciales para castraciones gratuitas en el marco del Programa Municipal de Control Poblacional y Tenencia Responsable.

La iniciativa busca fortalecer las políticas de salud animal y promover una convivencia más segura en la ciudad, informó el Municipio de Puerto Iguazú.

Atención veterinaria gratuita

Además del servicio de castración, el área continúa brindando atención veterinaria gratuita para el cuidado integral de perros y gatos.

La atención se realiza en la sede ubicada en calle Los Tordos, junto al Corralón Municipal, de 7 a 9.30.

Servicios

Los servicios disponibles incluyen vacunación antirrábica, atención clínica primaria, desparasitación y test de leishmaniasis, este último según criterio profesional.

Desde el Municipio aseguraron que el trabajo sostenido en materia de zoonosis “es clave para el bienestar animal y la salud pública”. En ese sentido, remarcaron la importancia de la tenencia responsable y de acercar estas prestaciones de forma gratuita a los vecinos y vecinas.

Fuente: Municipio de Puerto Iguazú