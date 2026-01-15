La alianza con la UE tendrá beneficiados en el Mercosur, pero también perdedores

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió enviar a su canciller Mauro Vieira para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el próximo sábado en Asunción. Pero este viernes recibirá, en Río de Janeiro, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y a Antonio Costa, titular del Consejo Europeo, con quienes abordará “temas de la agenda internacional y los próximos pasos de la alianza” entre el bloque sudamericano y la UE.

Con todo, diplomáticos comprometidos con las negociaciones evalúan que el impacto de la cita del sábado “no será inmediato”, ni en Europa ni en el mercado común sudamericano. Ocurre que antes de entrar en vigencia debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y por cada uno de los congresos de los países del Mercosur. Sin embargo, podría haber un resquicio que permitiría avanzar en las definiciones, según indicó Olof Gill, portavoz de la UE: “El tratado prevé la posibilidad de implementarlo antes incluso de su aprobación por los eurodiputados” señaló.

Costa, ex premier portugués y actual jefe del Consejo Europeo -organismo que reúne a los presidentes de las 27 naciones miembros- subrayó que la alianza entre las dos regiones transatlánticas “es un mensaje para el mundo de defensa del multilateralismo. Y de hecho, fue firmado en el momento geopolítico más oportuno”. Ponderó, luego, que el pacto “llega en el momento que más precisamos de él”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Confirman en Brasil que dejaron de proteger la Embajada Argentina en Caracas

Sin duda, su reflexión coincide por la que verbalizan las autoridades brasileñas. Tal como señaló el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, al declarar: “Es un acuerdo histórico sobre todo por su significado geopolítico: muestra un nuevo camino de pluralidad y oportunidades”. Lo cierto es que para la Europa de estos tiempos, a la que el líder norteamericano Donald Trump intenta humillar, corre el riesgo de quedar “comprimida” entre Estados Unidos y China. Por eso, la diversificación de los mercados se tornó un tema clave para la UE. Desde 2009, China supera a Estados Unidos como principal socio comercial do Brasil y Argentina. Y a los europeos les corresponde, lejos, un segundo lugar.

En cuanto a los países del Mercosur, el pacto provocará una legión de ganadores pero también de posibles perdedores. El quinteto del Mercado Común sufrirá la competencia de los europeos en segmentos industriales importantes; pero por el otro lado se beneficiará el agronegocio que verá fortalecer sus ventajas competitivas. Los analistas de mercados sostienen que las pérdidas del Mercosur en este juego pueden recaer en sectores empresariales de menor escala, con menor intensidad tecnológica y con mayor dependencia del mercado interno. Pero hay dos casos de grandes industrias que podrán sufrir las consecuencias negativas, tanto en Argentina como en Brasil: la industria farmacéutica y la automotriz. Al menos así lo advierten los empresarios del sector: "El acuerdo aumenta el temor de esta industria de medicamentos y química respecto a la presencia de la competencia extranjera” sostuvo Vitor Alcántara, analista de Victrix Capital. Ocurre que Europa concentra algunos de los mayores grupos globales en estos segmentos, con alta capacidad de innovación y menores costos.

Lula da Silva celebra el acuerdo Mercosur-UE: "Es un día histórico para el multilateralismo"

En el caso de la producción de autos, este segmento también podrá entrar en zona de riesgo. Los fabricantes europeos, con fuerte presencia en Brasil y Argentina, podrían aumentar tanto la exportación de vehículos hacia la región como también de autopartes con mayor valor agregado. Los fabricantes locales y los proveedores nacionales de autopiezas podrán enfrentar una pérdida de cuota de mercado. Algo semejante podrá ocurrir con bienes manufacturados: ropa, productos para el hogar, y artículos industriales en general.

En el bloque regional sudamericano, el sector agrícola aparece como el principal beneficiario. La carne, los cereales, el azúcar, el café y la celulosa obtendrán un acceso preferencial, a través de un régimen de cupos que se irá ampliando en un plazo de 15 años. En el caso de Argentina, donde la Unión Europea es el cuarto socio comercial, las chances para la economía del país son buenas: 85% de las exportaciones a la UE son productos de las cadenas agroindustriales, según revela el promedio de los últimos 10 años. Con todo, ese intercambio con los europeos ha sufrido una disminución sensible el año pasado, al punto de ser la menor cifra de la última década.

Un problema para los argentinos es, sin dudas, el desempeño exportador del biodiesel argentino a territorio europeo, que se encuentra en los niveles mínimos de la última década. Del 2012 al 2022 se exportó a la Comunidad Europea un promedio de 1,1 millones de toneladas anuales de ese combustible, con un promedio de 1.040 millones de dólares al año. Pero desde 2023 no se logran superar las 400.000 toneladas.

En cuanto a Brasil, la participación de Europa en el flujo comercial se mantuvo en un segundo lugar, con 14% del intercambio total; mientras que con China llegó a 28%. Según Gustavo Gomes, experto en inversiones extranjeras, las ganancias se concentran precisamente en los segmentos en los que Brasil ya tiene ventajas comparativas: por ejemplo, en el caso de las aves de corral; en el azúcar y el etanol. Otros sectores que se beneficiarán indirectamente son los de la logística, el transporte y la infraestructura, impulsados por el mayor flujo comercial, y por un aumento en las operaciones de financiación del comercio.