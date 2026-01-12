Opinión de Jaime Durán Barba: "Lula está viejo por ideología, Bernie Sanders es mucho más joven con 86 años"

Luiz Inácio Lula da Silva, nacido en 1945, cumplió 80 años en octubre y mantiene intensa actividad política como presidente de Brasil, rechazando percepciones de vejez. A pesar de su edad, ataques pasados y cirugías, confirmó su candidatura a la reelección en octubre de 2026 y el asesor político Jaime Durán Barba comparó su situación diciendo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que "Bernie Sanders es mucho más joven con 86 años".

El consultor político y asesor de imagen ecuatoriano, Jaime Durán Barba, es considerado uno de los fundadores de la consultoría política en América Latina. Se desempeñó como asesor de líderes como Mauricio Macri y otros candidatos en América Latina, dirigente campañas electorales y publicado varios libros sobre estrategia y comunicación política. Además, fue secretario de la Administración Pública en Ecuador y colabora como columnista en medios como PERFIL.

Este año, Brasil, quinta economía del planeta, compite con Rusia por el quinto puesto en producto bruto. Tenemos a un Lula cuya crítica de los opositores, por un lado, es que está grande y, por el otro, que es manejado por una esposa joven. No sé cuán justo es, pero la oposición y los medios, que en su mayoría son los más importantes antilulistas, señalan que la esposa joven de Lula es una mala influencia porque, digamos, tiene tendencias más de izquierda o más radicales. Supongo que, en el momento de las elecciones, tener una esposa joven era una demostración de vitalidad; hoy puede parecer exactamente lo contrario. ¿Cómo juega, en ese caso, la figura de un presidente mayor con una esposa muy joven? ¿Cuándo puede ser positivo y cuánto negativo?

Yo creo que lo de la mujer puede verse como algo positivo, pero las posiciones de Lula frente a algunos temas están muy anticuadas: su posición frente a Venezuela y su posición frente al mundo en general. Yo fui un militante muy entusiasta en contra de la invasión norteamericana a Vietnam. Estuve en Ecuador, en Oslo, en Washington, armando jaleo, porque parecía una barbaridad de invasión. Soy de una generación que se formó a la sombra de eso, de la protesta contra el imperialismo y contra la idea de que un país tan enorme aplasta a un país pequeñito como Vietnam con una trampa, porque Estados Unidos ingresó a esa guerra fingiendo un ataque que nunca se dio en el Golfo de Tonkin.

Actualmente, he pasado varias semanas leyendo libros y estudios sobre inteligencia artificial. La intervención norteamericana tan espectacular en Venezuela se da por la revolución tecnológica; tienen una superioridad tecnológica sobre el resto del mundo descomunal, como la tienen en computación, física cuántica y todo lo demás. En un artículo anterior en Perfil, justamente hablé de eso, de la brecha tecnológica. Nos estamos quedando lejos. ¿Qué hacen nuestros 60 aviones comprados en la basura de Dinamarca frente al poder de Estados Unidos?

Y, ¿cómo ves a Lula en las elecciones?

Lula tiene eso en su contra: está grande, no tanto por su edad, sino por su ideología. Bernie Sanders, por ejemplo, es uno de los políticos más jóvenes de Estados Unidos y tiene 86 años. Pero Lula está muy anticuado. La alternativa proclamada por el momento es el hijo de Bolsonaro, que tampoco me gusta; representa una ideología muy reaccionaria, anticuada y poco respetuosa de los derechos humanos. Los hijos de Bolsonaro estuvieron siempre implicados en situaciones sospechosas de represión de grupos paramilitares. Es horrible la situación.

Mi impresión es que, si algún candidato de tercera posición se anima y hace una campaña novedosa, puede ganar fácilmente frente a estas dos alternativas: una muy envejecida y la otra demasiado extremista.

