Segunda tragedia "calcada" en dos días en Bangkok: cayó otra grúa y hubo más muertos y heridos

El accidente ocurrió durante la construcción de un puente en la capital de Tailandia y se suma a otro derrumbe registrado el día anterior. Hay al menos dos personas muertas y un herido grave. Las autoridades investigan fallas en seguridad.

Una grúa de gran porte se desplomó mientras se construía un puente y provocó la muerte de al menos dos trabajadores, además de dejar a una persona gravemente herida, según confirmaron fuentes oficiales.

Imágenes de una cámara de seguridad al momento de la caída

El hecho ocurrió durante tareas en altura y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en obras públicas en la capital tailandesa, luego de que el día anterior se registrara otro accidente grave en una construcción, donde otra formación similar cayó sobre un tren dejando 32 víctimas fatales y 65 heridos al noroeste del país.

Según informaron los equipos de rescate, la grúa se desplomó alrededor de las 9:15 (hora local) por motivos aún desconocidos en una obra de la autovía de Rama II, en la provincia de Samut Sakhon, a las afueras de Bangkok, impactando sobre dos automóviles.

En ambos accidentes, según dijo este jueves el ministro de Transporte de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, en una entrevista a un programa de televisión, los proyectos estaban vinculados a la empresa local Italian-Thai Development. Se trata de la misma empresa que, junto a una filial de China Railway Group, gestionaba el edificio que se derrumbó durante el terremoto de Birmania el pasado marzo con decenas de fallecidos.

Luego del desastre

De acuerdo con la información preliminar, la grúa perdió estabilidad y colapsó sobre la estructura en obra, donde se encontraban varios operarios. El impacto fue inmediato y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con ambulancias, bomberos y equipos de rescate.

Las víctimas fatales murieron en el lugar, mientras que el trabajador herido fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece internado en estado crítico.

Así quedó la grúa luego del derrumbe

Tras el nuevo accidente, las autoridades ordenaron suspender los trabajos y abrieron una investigación para determinar si existieron fallas técnicas, errores operativos o incumplimientos de las normas de seguridad laboral.

El puente formaba parte de un proyecto vial destinado a mejorar la circulación en una zona de alto tránsito de Bangkok.

El colapso de la grúa se suma a otro derrumbe ocurrido el día anterior, lo que refuerza la preocupación por las condiciones de trabajo en obras de gran escala y el control estatal sobre este tipo de proyectos.

