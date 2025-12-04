Una joven murió luego de que un andamio de una obra en construcción cayera sobre ella

Una joven de 20 años murió luego de que un andamio de una obra en construcción cayera sobre ella. El trágico incidente tuvo lugar este jueves en avenida Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico producto del golpe y falleció en el acto. De acuerdo con el parte médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la mujer perdió la vida producto de las lesiones sufridas.

El trágico incidente tuvo lugar este jueves en avenida Chivilcoy al 3600, en el barrio de Villa Devoto

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, desde donde investigan un posible homicidio culposo. En el marco de la causa, fue imputado el arquitecto encargado de la obra, Claudio Mónaco, de 79 años, a quien se vincula con responsabilidades del accidente.

La Policía de la Ciudad prosigue con la recolección de pruebas para dilucidar cómo ocurrió el desprendimiento del andamio y determinar eventuales cargos.

Además, el juzgado deberá determinar la responsabilidad de la constructora en el hecho, ya que la obra se encuentra bajo cargo de la empresa Wadeh S.A. Constructora, que quedará bajo investigación de posible negligencia y deberá establecer las responsabilidades correspondientes.

El trabajo recibió inspecciones desde 2024 cuando comenzó la excavación. Luego quedó detenida y recientemente retomaron las tareas en el predio. También hubo inspecciones de Seguridad del Trabajo que determinaron que la obra había recomenzado y sus encargados presentaron la documentación requerida.

BGD/ML