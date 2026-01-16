Show de Milei en Jesús María: cantó "Amor salvaje" con el Chaqueño Palavecino

Cuando había pasado la medianoche, e iniciaba su participación el artista popular 'Chaqueño' Palavecino, el presidente, Javier Milei, llegó al festival de doma y folclore de Jesús María y terminó cantando con él en el escenario Amor Salvaje.

La tradicional fiesta cordobesa vive un aniversario especial por sus 60 años. Ante un anfiteatro repleto de 30 mil espectadores, el Presidente ingresó acompañado por guardias de seguridad y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. Allí fue recibido con un anuncio en el escenario “Bienvenido Presidente de la Nación Javier Milei” y desde el palco firmó autógrafos para luego tomar la palabra.

"Gracias a la provincia de Córdoba que es la que me ayudó a ser presidente", exclamó Milei frente a la multitud que respondió a los gritos exultante y, a continuación, le pidió a Palavecino que cante uno de sus hits, Amor Salvaje, dedicado a la localidad. Sin embargo, artista redobló la apuesta y lo invitó a interpretar con él la chacarera.

A pesar de que su predilección es el rock, el mandatario no dudó en aceptar la invitación y subió al escenario. Sincero, al terminar su actuación, que no se destacó por una buena interpretación, Milei reconoció: "Gracias por permitirme arruinar el tema".

A su salida, Palavecino pidió un "fuerte aplauso al Presidente que se animó a cantar" y señaló que tuvo "el privilegio", desde que regresó la democracia, de "conocer a todos los presidentes, Alfonsín, Menem, Kirchner, a Cristina", indicó, aunque destacó que con Milei tuvo la posibilidad de que "cante".

El Chaqueño Palavecino.

Festival Jesús María.

La agenda presidencia continúa en Davos

Tras su participación en el festival Jesús María, Javier Milei tiene programado el sábado por la mañana un viaje a Paraguay, en donde participará de una nueva ronda del Mercosur. Allí los cancilleres de los países del bloque regional firmarán el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Enojado por el faltazo de Lula, Milei viaja a Paraguay para sellar el pacto UE-Mercosur

Luego, la delegación presidencial volará directo a Suiza, en la que Milei será uno de los oradores del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará del 19 al 23 de enero.

