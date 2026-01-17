La tapa del Diario PERFIL del sábado 17 de enero de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.104 del Diario PERFIL, de este sábado 17 de enero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Milei, enojado con Lula, se sube a la foto del acuerdo Mercosur-UE. El Presidente llega a Asunción para la firma en una cumbre deslucida. Las tensiones con Brasil, el malestar en la Casa Rosada y un bloque atravesado por disputas políticas y personales opacan un pacto histórico que, pese a su alcance estratégico, aún deberá recorrer complejas y largas ratificaciones internas en ambos bloques.

Súper Lula. El presidente brasileño transita un año clave. Busca la reelección en octubre en medio de la ofensiva de Trump en Venezuela. Ayer recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Santilli huye del fuego y retoma la rosca con los Gobernadores por la reforma laboral.

FMI aprueba las reservas pero activa una alarma por la recaudación.

Incendios: las fake news conspirativas que marcaron la tragedia.

Hecho clave. El asalto al regimiento de Azul en 1974 que determinó un punto de inflexión política bajo la tercera presidencia de Perón.

Venezuela. Cómo es la reforma petrolera que pretende implementar el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

El rescate de Tania. El increíble caso de la mujer hallada maniatada y dentro de una bolsa, que fingió su muerte para sobrevivir.

David Bowie. A diez años de su muerte, su figura vuelve a interpelar por su desafío frontal a las normas de género y por su estética.

Feltrinelli aterriza en América Latina. El poderoso grupo editorial llega a Uruguay.

“Nunca le falté el respeto a una mujer”. Julio Iglesias niega los cargos por abuso.

Trump cancela el ataque contra Irán a raíz de un informe de inteligencia clave.

Teherán para con la salvaje represión social.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Curia, Calvo, Cámpora, Link, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Guebel, Piro, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB