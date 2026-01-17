Enojado por el faltazo de Lula, Milei viaja a Paraguay para sellar el pacto UE-Mercosur

El presidente Javier Milei arribará este sábado a Paraguay para participar de la cumbre en la que se rubricará el Acuerdo Mercosur – Unión Europea (UE), luego de que fuera aprobado el pasado 9 de enero en el Viejo Continente, por parte de la mayoría de los 27 países que forman parte del bloque económico. Consensos trabajosos que fueron debatidos y discutidos por casi 25 años y que todavía deben ser ratificados en los Congresos de cada uno de los países miembros de ambos bloques regionales.

Pero la presencia de Milei en el país vecino (en donde será recibido por su aliado regional, Santiago Peña) no será ni una foto de familia completa, ni todo “color de rosa”. Lejos de eso, los renovados chisporroteos con el mandatario brasileño, Lula Da Silva, teñirán la rúbrica del acuerdo comercial y marcarán interrogantes hacia adelante sobre el funcionamiento del bloque y el desenvolvimiento de la región.

La novedad estará en la ausencia del presidente del socio mayoritario, Lula, quien decidió prolongar hacia interior del Mercosur sus disputas regionales y la búsqueda de su posicionamiento a nivel global. De esa manera, el principal impuslor del acuerdo con la UE no estará presente en la postal de familia que brindará hoy el mediodía de la capital paraguaya.

En ese marco Milei llegará a Asunción molesto por el faltazo de su rival brasilero, que vaciará la cumbre. Además del mandatario argentino, estarán presentes el anfitrión, Peña, y el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

El abrazo de Lula con Ursula von der Leyen, este viernes en Río. Un mensaje hacia la Cumbre en Paraguay. (FOTO AFP)

En la Casa Rosada no ocultaron las molestias para con el mandatario brasileño. Mucho más si se tiene en cuenta que Brasil ha dejado de asumir la representación diplomática de Argentina ante la intervenida Venezuela, gesto que Itamaraty supo tener en agosto de 2024 cuando la embajada argentina resguardaba asilados políticos.

Fuentes del gobierno argentino señalaron que Lula tomó la decisión con “anteojeras” ideológica, y no supo privilegiar la seguridad de la región. Milei se alineó con EE.UU., mientras que Lula vio con alarma la captura de Maduro.

En ese marco, Milei, que siempre quiso flexibilizar el Mercosur y que pretendió cerrar acuerdos comerciales extra bloque, asistirá a una cumbre licuada, no solo por la ausencia de Lula sino también por baja repercusión que tuvo el acuerdo en la Argentina y que no parece ser parte de la agenda de prioridades locales.

Uno de los pocos sectores que se mostró a favor, es el sector agropecuario que en teoría debería encontrar menos restricciones en los años venideros para exportar productos primarios y alimentos. En el sector industrial hubo escasas o nulas repercusiones; incluso cierta preocupación por la industria automotriz.

La molestia del jefe de Estado argentino aumentó cuando circuló que Lula convocaría a una cumbre en Río Janeiro ayer con autoridades de la Unión Europea. Más precisamente, su titular, Ursula von der Leyen; y el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa. Ayer, Lula y Von der Leyen dieron una conferencia de prensa conjunta. Todo un gesto de poder por parte del titular de Planalto.

Lula quería rubricar el acuerdo durante su presidencia pro tempore del Mercosur en la cumbre de Foz de Iguazú de diciembre pasado, pero los tiempos europeos no se lo permitieron.

La única cucarda que podrá colgarse Milei es la del libre comercio y los avances en materia comercial, que de todos modos, y según señalan los expertos, serán trabajosos y requerirán profundizar lazos entre el Mercosur y el Viejo Continente.

Los mensajes de Lula desde Río

El faltazo de Lula tiene varios mensajes: por un lado hacia el interior de Sudamérica, en donde marca distancia con sus pares, y saca pecho por la firma del acuerdo en un contexto en el que Brasil trabajó de manera ardua para la firma.

En otro a nivel, el global: su posicionamiento como líder de región, hacedor del “puente” con Unión Europea y la conformación del mercado común más grande del planeta. El posicionamiento de Lula lo constituye como contrapeso natural frente a Donald Trump, quien tras capturar a Nicolás Maduro y ponerlo a disposición de la Justicia de Nueva York, alteró el orden en el que se venía moviendo la región.

Por eso toma todavía aún mayor importancia la convocatoria a una cumbre en Río de Janeiro con funcionarios europeos, realizada con premura y en una jugada audaz de Lula que lo coloca en un rol de líder del nuevo orden global. Un dato pasó casi desapercibido: Lula habló el jueves durante el lapso de una hora con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a quien Trump busca seducir y alejar de su asociación con China.

Milei estará este sábado en suelo paraguayo. Refrendará el acuerdo comercial como miembro del Mercosur con la UE y volverá a la Argentina para partir el domingo hacia Davos, Suiza.