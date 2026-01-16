El Gobierno activó un "plan de seducción" con los gobernadores para destrabar la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este viernes en la Casa Rosada el primer encuentro del año de la mesa política libertaria. El objetivo central de la reunión fue diseñar la estrategia legislativa para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Participaron figuras clave del oficialismo, como el ministro del Interior, Diego Santilli, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los ministros Luis y Santiago Caputo. Durante dos horas, los funcionarios definieron un operativo de “acercamiento” con los gobernadores para blindar los apoyos necesarios en ambas cámaras.

La estrategia incluyó la posibilidad de ofrecer compensaciones económicas a las provincias que mostraron resistencia a puntos específicos del proyecto. El principal foco de conflicto radicó en la modificación de las escalas del Impuesto a las Ganancias, una medida que afectó de manera directa la recaudación. Ante el reclamo de los mandatarios provinciales por la pérdida de recursos, el Poder Ejecutivo debatió la apertura de canales de negociación para "calmar las aguas" y garantizar que la ley no se trabe en su tratamiento parlamentario.

Manuel Adorni el encuentro

Un sector de la Casa Rosada propuso soluciones puntuales para cada provincia según sus necesidades financieras, mientras que los integrantes más duros rechazaron cualquier tipo de concesión extra. Estos últimos sostuvieron que los jefes provinciales no deben exigir beneficios directos, ya que la reforma laboral generará, por sí sola, “un impacto económico positivo que beneficiará a todos los distritos por igual” a través del fomento del empleo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para avanzar con el diálogo, el ministro Santilli iniciará el próximo lunes una gira política por el interior del país. El funcionario viajará primero a Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz y luego se trasladará a Neuquén para hablar con Rolando Figueroa. El jueves cerrará su agenda semanal en Entre Ríos con un encuentro junto a Rogelio Frigerio. Estos viajes buscaron unificar criterios y asegurar que los legisladores que responden a estos gobernadores acompañen la iniciativa oficial una vez que llegue al recinto.

Finalmente, el Gobierno definió las prioridades del calendario legislativo para el primer trimestre del año. La reforma laboral quedó arriba de todo en la lista como el proyecto más urgente para la gestión de Javier Milei. En tanto, otras iniciativas sensibles como la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal pasaron a un segundo plano y podrían posponerse para el inicio del período de sesiones ordinarias de marzo. La reunión se celebró con la ausencia de Karina Milei, pero contó con la presencia de Martín Menem..

Lustramax, el laboratorio que ensaya el Gobierno para su reforma laboral

La coparticipación y el peso de Ganancias

La discusión por el Impuesto a las Ganancias se convirtió en el principal obstáculo para la relación entre la Casa Rosada y las provincias desde finales de 2025. Al ser un impuesto coparticipable, cualquier cambio alteró el flujo de dinero que las provincias recibieron de forma automática. Los gobernadores aliados advirtieron que no podrán sostener sus cuentas públicas si el Gobierno nacional avanza con reformas que recortan esos ingresos, lo que obligó al oficialismo a buscar parches fiscales para evitar una ruptura política.

El apoyo de mandatarios como Sáenz, Figueroa y Frigerio resultó vital para el equilibrio de poder en el Congreso. Estos gobernadores manejaron bloques de legisladores que, en votaciones anteriores como el Presupuesto, fueron la clave para que el oficialismo lograra las mayorías. El inicio de la gira de Santilli marcó el reconocimiento del Gobierno de que no pudo imponer la reforma laboral, sino que necesitó del aval de los mandatarios provinciales para convertir el proyecto en ley.

La decisión de priorizar la reforma laboral sobre otros cambios legales demostró la intención del Gobierno de consolidar un giro en el sector antes de mitad de año. Al posponer la reforma del Código Penal para marzo, el oficialismo buscó no malgastar fuerzas en debates ideológicos que pudieran poner en riesgo el consenso.

TC/DCQ