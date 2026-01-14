La CGT prepara una gira por las provincias para frenar la reforma laboral

La cúpula de la CGT (Confederación General del Trabajo) prepara una gira por las provincias para negociar con los gobernadores el rechazo a la reforma laboral que presentó el Gobierno y que será tratada a partir de las sesiones extraordinarias en el Senado.

El diálogo con los mandatarios provinciales es clave dado que muchos de los senadores responden de forma directa a su voluntad. El recorrido estará en cabeza de dos de los tres cosecretarios generales de la central, Jorge Sola del sindicato de seguros y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio.

"La idea es ir a cada provincia", aseguraron las fuentes de la central obrera a la Agencia NA. Aunque no queda claro si llegarán a reunirse con todos los gobernadores o sólo algunos.

Al mismo tiempo, la CGT resolvió enviar a los abogados laboralistas de su equipo de asesores a las reuniones que se iniciarán este viernes en el Senado para seguir de cerca y analizar los planteos que allí se realicen sobre el proyecto presentado por el oficialismo.

“Esta semana no, solo nuestros equipos técnicos en el Senado. La semana que viene, se retoman reuniones con bloques y quizás vayan algunos dirigentes”, detalló un representante de la central obrera.

Desde el próximo viernes funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero, de acuerdo a la agenda que se propone el oficialismo.

Esta instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en diciembre había postergado la idea inicial de debatir la reforma debido la dura resistencia de la CGT, que ese mes hizo una movilización masiva a Plaza de Mayo, indicó NA.

La CGT rechaza una reforma laboral regresiva

Públicamente, la central obrera manifestó su oposición a una reforma regresiva. En ese sentido, cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral con los aportes de la seguridad social que antes iban a los jubilados para financiar despidos. Asimismo, rechazó el abaratamiento de las indemnizaciones con la exclusión de su cálculo del aguinaldo y el pago en cuotas. También manifestó su descontento con la creación del banco hasta 12 horas, que permite extender la jornada sin el pago de las horas extras.

La CGT además criticó la rebaja de aportes patronales del 6% al 5%, porque "recorta recursos para la salud" e "impacta directamente en las familias y no representa un ahorro real para las empresas".

Por otro lado, la central también se resiste a la eliminación de la ultraactividad los convenios colectivos de trabajo, la limitación del derecho a huelga con la ampliación de las actividades esenciales, entre otros puntos.

En paralelo a la gira de la CGT, el ministro del Interior Diego Santilli se viene reuniendo con los gobernadores de diferentes provincias, también para negociar la reforma laboral y diferentes iniciativas que el Gobierno espera que sean acompañadas.

Este lunes, el ministro desembarcó en Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, uno de los mandatarios provinciales aliados de la Casa Rosada.

Por otro lado, espera en su despacho al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, el próximo viernes, aunque el tema a tratar sería la deuda que Nación mantiene con la provincia dado el rechazo a la reforma laboral del pampeano.

Hace una semana, Santilli viajó en medio de los incendios a Chubut para conseguir el respaldo de Ignacio Torres al proyecto de reforma del Código Penal y de la Ley de Contratos de Trabajo. El chubutense hizo público su apoyo a los cambios en materia penal pero no así laboral dado que no tiene una posición tomada, indicó La Nación.

La gira del ministro sin embargo no incluye a todos los gobernadores, quedaron apartados de su visita Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

