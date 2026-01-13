Para no ser pobre, una familia necesitó $1.308.713 en diciembre del 2025 según el INDEC

En diciembre del 2025 una familia compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó contar con ingresos de $1.308.713 para no ser pobre y $589.510 para no caer en la indigencia, de acuerdo con los datos de Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA) informados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto a la inflación de diciembre, que según indico el INDEC se ubicó en 2,8%, la variación mensual de la CBT estuvo por encima, al igual que la CBA, ya que ambas subieron 4,1% en relación al mes anterior.

Al momento de comparar contra diciembre, pero del año 2024, la CBA y la CBT aumentaron 31,2% y 27,7% y quedaron por debajo en la medición interanual del Índice de Precios al Consumidor (31,5%).

Según el INDEC, la CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). Además, se seleccionan los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

En desarrollo...