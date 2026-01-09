Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia de cuatro personas en la Ciudad Autónoma de Buenos (CABA) necesitó al menos $2.128.461 para ser de clase media en diciembre de 2025, de acuerdo con el informe de Líneas de pobreza y Canastas de consumo difundido por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El ingreso mínimo para pertenecer a ese segmento aumentó 2,48% con respecto al mes anterior, por debajo de la inflación de 2,7% en el distrito.

El mismo grupo familiar (hombre y mujer mayores y dos menores) necesitó $726.569 para no ser indigente y $1.346.876 para no ser pobre, según los datos de Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Total (CBT).

La inflación de diciembre en CABA se aceleró y tocó el 2,7%

En todos los cálculos se tiene en cuenta que se trata de propietarios, por lo tanto no se consideran los gastos de alquiler.

Con respecto a noviembre, la línea de indigencia se incrementó 3,30%, mientras que la de pobreza lo hizo en 2,96%, en ambos casos superando a la inflación mensual en CABA.

Segmentación de los hogares en CABA

- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT.

- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT.

- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT.

Inflación de diciembre 2025 en CABA

La inflación de diciembre 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró un incremento de 2,7%, cerrando el año con un acumulado total de los 12 meses de un 31,8%, informó el IDECBA.

Como dato importante se destacó que la inflación de los alimentos estuvo por debajo del índice general registrando un incremento del 2,4%.

Transporte fue el rubro que registró el mayor aumento (5,5%), con una incidencia de 0,59 puntos en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano.

LM/DCQ