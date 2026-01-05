Pobreza en CABA: cayó al 17,3% y alcanzó a 534.000 personas en el tercer trimestre del 2025

En el tercer trimestre de 2025, la pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó a 534 mil personas, marcando un descenso de 334 mil en relación con el mismo período del 2024, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Según el informe sobre las Condiciones de Vida en el ámbito porteño, se trató de la cuarta baja interanual consecutiva del nivel de pobreza entre trimestres. En el segundo trimestre, 334 mil personas habían dejado de ser consideradas pobres.

La pobreza bajó a 36,3% en el tercer trimestre según la UCA, que señaló errores en la medición del INDEC

De esta manera, el trabajo reflejó que la pobreza abarcó el 13,7% de los hogares (188.000) y 17,3% de las personas (534.000), mientras que la indigencia alcanzó al 4,0% de los hogares (55.000) y al 5,3% de las personas (164.000).

En la comparativa interanual se exhibió un incremento, ya que entre julio y septiembre de 2024 la pobreza ascendía hasta el 28,1% en CABA, de la cual el 11,0% correspondía a indigencia y el 17,1% restante estaba vinculado a la pobreza no indigente.

Por otra parte, en el informe de IDECBA se detalló que el 29,1% de los hogares en condición de pobreza no tiene ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria, que en el noveno mes del 2025 alcanzó la cifra de $674.757 en CABA para un hogar con dos adultos y dos menores.

En los segmentos no pobres, se destacó el aumento de la participación del sector medio que alcanzó el 51,4% de los hogares y de los sectores acomodados que representan el 16,1% de las viviendas.

Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema — indigencia — se reduce en la comparación interanual, pasando a representar el 29,1% de los hogares con carencias de ingresos y el 30,7% de las personas en esa condición

Entre los sectores que se ven más impactados por la pobreza están los hogares ubicados en la zona sur (21,8%) y a los que tienen niños y niñas de menos de 14 años (22,6%), estos últimos con incidencias de la pobreza y de la indigencia crecientes con el número de niños y niñas en el hogar. En tanto que especificó que “los hogares con presencia de adultos/as mayores que están en situación de pobreza se ubican en 12,1%, un valor algo inferior al del total de población”.

Creció la clase media y los sectores acomodados

El informe destaca que los sectores asociados a la “clase media” representan la categoría de mayor magnitud y con mayor cambio interanual: 51,4% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y 49,0% de la población — unos 707.000 hogares y 1.511.000 personas, respectivamente —, “su participación se expandió 1,9 pp. en hogares y 2,9 pp. en población en el último año” se destacó en el estudio.

Pobreza y desigualdad, una realidad en aumento

Los sectores acomodados también se ampliaron, incluso por encima del porcentaje relevado en los sectores medios abarcando el 16,1% de los hogares y 12,6% de las personas, involucrando a unos 221.000 hogares y 389.000 personas. Con esta variación se alcanzó un incremento de 8 puntos porcentuales en hogares y de 6,2 puntos en personas.

Reducción de la pobreza a nivel nacional

El Ministerio de Capital Humano informó el 19 de diciembre que "la pobreza se redujo al 27,5% durante el tercer trimestre del 2025%, según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según los datos de la cartera encabezada por Sandra Pettovello, el indicador de pobreza mostró un descenso de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, además señalaron que la proyección “ratifica la firme tendencia descendente” a nivel nacional, que había alcanzado su pico más alto en el primer trimestre de 2024, con un nivel del 54,8%.

Una familia necesitó $1.257.329,03 para no ser pobre en noviembre del 2025

Según se indicó en el comunicado oficial, este descenso se explica por dos factores claves, “las políticas económicas tomadas por el Gobierno que ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables, directas y transparentes”.

Por último, en la misiva señalaron que “se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de esta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales”, a la vez señalaron que este índice descendió al 5,4%.

