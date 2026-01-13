La inflación de alimentos durante 2025 superó el ritmo general de precios en la Argentina y golpeó con fuerza el bolsillo de los consumidores, con productos clave del consumo cotidiano mostrando aumentos muy superiores al promedio nacional.

En diciembre pasado, la inflación de alimentos alcanzó 3,1% y acumuló un alza de 32,2% en los 12 meses del 2025, lo que representó 0,7 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada (31,5%). El dato de diciembre fue mayor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó 2,8%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.308.713 en diciembre del 2025 según el INDEC

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

Los 10 alimentos que más subieron de precio en diciembre

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio en el último mes del 2025 fueron: limón, manzana deliciosa, asado, cuadril, nalga, naranja, paleta, zapallo anco, carne picada común y pan de mesa.

♦ Limón: 31,2%.

♦ Manzana deliciosa: 16,4%.

♦ Asado: 13,5%.

♦ Cuadril: 10,4%.

♦ Nalga: 9,9%.

♦ Naranja: 9,7%.

♦ Paleta: 9,5%.

♦ Zapallo anco: 9,4%.

♦ Carne picada común: 7,6%.

♦ Pan de mesa: 6,3%.

Según un análisis basado en datos del INDEC, el tomate redondo fue el alimento que más aumentó en el año, cuyo precio pasó de unos $1.261,57 por kilo a cerca de $2.202,78, lo que representa un incremento de 74,6%, muy por encima de la inflación acumulada de 31,5% en los doce meses del año.

Los siguientes puestos fueron dominados por cortes de carne vacuna, con paleta (+56,36 %), cuadril (+56,35 %) y nalga (+54,49 %), todos con aumentos que duplicaron o más la inflación general.

También subieron fuertemente otros productos básicos:

♦ Café molido, con un salto de 53 %;

♦ Banana, con aumento de 50,6 %;

♦ Asado (+49,3 %);

♦ Aceite de girasol en botella (+49,26 %);

♦ Carne picada común (+48,62 %);

Inflación en alimentos mes a mes en 2025

Inflación enero 2025: 2,2%, mientras los precios de los alimentos subieron 1,8%.

Inflación febrero 2025: 2,4% y el incremento de los alimentos fue de 3,2%.

Inflación marzo 2025: 3,7% y el alza de los alimentos fue de 5,9%.

Inflación abril 2025: 2,8% y los alimentos registraron una suba de 2,9%.

Inflación mayo 2025: 1,5% y la suba de los alimentos fue de 0,5%.

Inflación junio 2025: 1,6% y el precio de los alimentos subió 0,6%.

Inflación julio 2025: 1,9% y el aumento de los alimentos fue de 1,9%.

Inflación agosto 2025: 1,9% y la suba de los alimentos fue de 1,4%.

Inflación septiembre 2025: 2,1% y el alza de los alimentos fue de 1,9%.

Inflación octubre 2025: 2,3% y el alza de los alimentos fue de 2,3%.

Inflación noviembre 2025: 2,5% y el alza de los alimentos fue de 2,8%.

Inflación diciembre 2025: 2,8% y el alza de los alimentos fue de 3,1%.

