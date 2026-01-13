El Riesgo País de Argentina finalizó la jornada de este martes 13 de enero de 2026 con una tendencia alcista, situándose en los 581 puntos básicos. Este incremento del indicador, que monitorea la firma JP Morgan, coincidió con una caída promedio del 0,2% en los bonos en dólares y un descenso del 1,3% en el índice S&P Merval.

La jornada estuvo marcada por la reacción de los inversores ante el dato de inflación del 2,8% reportado por el INDEC para el último mes de 2025, lo que generó una toma de ganancias y mayor cautela en la plaza financiera local.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el Riesgo País cerró este martes 13 de enero en 581,00 puntos. Durante la rueda, el índice mostró una apertura en 577,00 unidades, que fue también su valor mínimo de la jornada, mientras que alcanzó un máximo de 581,00 puntos hacia el cierre.

Cotización riesgo país martes 13 de enero

Esta suba refleja la presión sobre los títulos públicos argentinos, cuyos rendimientos se mueven de forma inversa a su precio; la caída en las cotizaciones de bonos como el AL30D, que cerró en u$s 58,98, impulsó el ascenso del diferencial de tasa que mide este indicador.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una volatilidad moderada pero con una tendencia ascendente hacia el cierre del periodo. Según los registros históricos de Rava Bursátil, el miércoles 7 de enero el Riesgo País se ubicaba en 575 puntos, tras haber operado en niveles de 562 puntos el día anterior. Hacia el cierre de la semana pasada, el viernes 9 de enero, el índice había logrado descender hasta los 566 puntos básicos, manteniendo una relativa estabilidad durante el fin de semana.

Sin embargo, el inicio de la segunda semana de enero revirtió esta mejora. El lunes 12 de enero, el indicador escaló hasta los 577 puntos, marcando el comienzo de una racha alcista que culminó con los 581 puntos registrados hoy. Este nivel representa el valor más alto alcanzado por el índice en los últimos treinta días, alejándose de los mínimos de 553 puntos que se habían observado a principios de mes, específicamente los días 2, 3 y 4 de enero.

La dinámica reciente del mercado local se ha visto influenciada tanto por factores internos como externos. Mientras que a nivel local la atención se centró en los datos macroeconómicos del INDEC, el contexto internacional aportó su cuota de incertidumbre con un desempeño bajista en Wall Street. La rueda bajista de Wall Street le quitó impulso a los activos argentinos, lo que contribuyó a que el riesgo país volviera a acercarse a los 580 puntos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan (formalmente denominado Emerging Market Bond Index o EMBI) que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo.

Este índice se expresa en puntos básicos. Una medición de 581 puntos, como la actual, significa que Argentina debería pagar un 5,81% por encima del rendimiento de los bonos estadounidenses para financiarse en los mercados internacionales. El cálculo es una herramienta esencial para los inversores, ya que funciona como un termómetro de la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras y del nivel de estabilidad política y económica percibido por el mercado global.

Cuanto más elevado es el Riesgo País, mayor es la desconfianza de los acreedores y, por lo tanto, más costoso resulta para el Estado o para las empresas privadas locales obtener crédito. Por el contrario, un descenso en este número sugiere una mejora en la percepción crediticia. Determina el nivel de seguridad para invertir en una nación.