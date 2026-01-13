Pago de la deuda en dólares: cómo el Tesoro armó una ingeniería financiera para cumplir con los vencimientos

Según un informe de la consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, el Gobierno logró afrontar los pagos de deuda en moneda extranjera de comienzos de 2026 mediante una combinación de fuentes alternativas de financiamiento, en un contexto de reservas escasas y sin acceso al mercado internacional voluntario.

El documento subraya que, pese a las restricciones, “el pago nunca estuvo en duda”, aunque exigió una arquitectura financiera compleja y difícil de replicar en el futuro.

Ingeniería financiera para cumplir los vencimientos en dólares

Empiria detalla que los vencimientos de Bonares y Globales alcanzaron casi USD 4.400 millones, frente a disponibilidades en dólares de apenas USD 1.700 millones al inicio de la semana. Para cubrir ese bache, el Tesoro recurrió a varias herramientas: la emisión del BONAR 2029 por USD 910 millones, la concesión de represas que aportó USD 707 millones y una operación de REPO del Banco Central con bancos privados por USD 3.000 millones.

Agenda de vencimiento de deuda

El informe destaca que este REPO se pactó a una tasa del 7,4% anual (SOFR + 400 puntos básicos) y requirió ampliar la circulación de bonos como AL35 y AE38, utilizados como garantía. Además, el Tesoro deberá recomprar alrededor de USD 2.000 millones al BCRA con pesos propios, lo que agrega presión futura sobre la estrategia financiera. A esto se sumaron compras netas en el mercado cambiario por USD 311 millones tras las elecciones, un ritmo que el informe considera “por debajo de las expectativas”.

Desafíos para 2026: reservas, mercado y riesgo país

El reporte de Empiria señala que, tras la victoria oficialista en las elecciones de medio término y el respaldo del Tesoro de Estados Unidos, el cierre de 2025 parecía ofrecer una ventana favorable para normalizar el esquema cambiario, salir del cepo residual y reducir el riesgo país. Sin embargo, los cambios marginales en el régimen cambiario y la dificultad para acumular reservas reintrodujeron dudas en el mercado.

“La respuesta del mercado refleja esa incertidumbre”, advierte el informe. Si bien el Tesoro logró colocar un nuevo bono en dólares en el mercado local, no consiguió regresar al mercado internacional, por lo que volvió a apoyarse en las reservas del BCRA y en financiamiento excepcional.

De cara a 2026, los vencimientos de julio en moneda extranjera, de magnitud similar a los actuales, aparecen como el principal foco de tensión.

Perfil de vencimiento de deuda en dólares

FMI, controles cambiarios y tasas altas en pesos

Empiria también pone el foco en las obligaciones externas que se avecinan: USD 4.200 millones con el FMI y otros USD 5.400 millones con organismos internacionales, estos últimos con menor riesgo de estrés financiero.

El informe remarca que la voluntad de pago es clara, pero alerta que “algunos instrumentos de financiamiento, válidos en la transición, no tienen disponibilidad garantizada” en un régimen macroeconómico normalizado.

En este contexto, el objetivo oficial de acumular USD 10.000 millones en reservas es calificado como saludable pero exigente, especialmente mientras persistan los controles cambiarios.

Con estas reglas, Empiria anticipa que la tasa de interés en pesos seguirá siendo alta y volátil, condicionada por una demanda de dinero inestable y por el pulso del mercado cambiario, lo que mantiene abiertos los interrogantes sobre la sostenibilidad financiera a lo largo de 2026.