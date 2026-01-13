En una jornada marcada por la estabilidad, los activos digitales en Argentina mantienen el interés inversor. A continuación, detallamos las cotizaciones de Bitcoin, Ethereum y BNB según Rava.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: 94.417 USD

Precio en pesos: 101.467.730 ARS

Cotización criptomonedas martes 13 de enero

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, basada en tecnología blockchain. Funciona como oro digital y reserva de valor, permitiendo transacciones seguras sin necesidad de intermediarios bancarios.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: 3.205,81 USD

Precio en pesos: 3.454.104 ARS

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que permite programar contratos inteligentes. Su activo, Ether, es la segunda criptomoneda más importante por capitalización de mercado hoy.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: 595,20 USD

Precio en pesos: 657.696 ARS (estimado según tipo de cambio MEP)

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda emitida por el ecosistema Binance. Se utiliza principalmente para pagar comisiones en su exchange y para impulsar las operaciones dentro de la red blockchain BNB Chain.