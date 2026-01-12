El Riesgo País de la Argentina cerró este lunes 12 de enero de 2026 en 577 puntos básicos, según los datos procesados por Rava Bursátil. La cifra representa una estabilidad casi absoluta respecto al cierre previo, en una jornada donde los bonos soberanos en dólares mostraron movimientos marginales.

El mercado local opera bajo la influencia de la reciente ingeniería financiera del Banco Central, que incluyó la concreción de un REPO para afrontar compromisos, permitiendo que el indicador se mantenga en mínimos que no se observaban desde 2018.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la rueda de este lunes, el índice de JP Morgan mantuvo una cotización de apertura de 577 puntos, valor que se sostuvo como máximo y mínimo durante gran parte de la jornada operativa, finalizando en ese mismo nivel hacia el cierre del mercado.

Cotización riesgo país lunes 12 de enero

Esta estabilidad técnica refleja una pausa tras la volatilidad experimentada la semana anterior. Según los registros de Rava Bursátil, el indicador no presentó variaciones (0,00%) en comparación con el cierre del domingo 11 de enero, consolidando el piso de los 560-570 puntos básicos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En el transcurso de la última semana, el Riesgo País mostró una tendencia de leve descenso con algunos rebotes técnicos. El lunes 5 de enero el índice se situaba en 566 puntos, para luego tocar un mínimo de 562 puntos el martes 6 de enero. Sin embargo, hacia el jueves 8 de enero, el indicador experimentó una suba que lo llevó hasta los 579 puntos, según los registros históricos de Rava Bursátil, debido a una toma de ganancias en los bonos globales y bonares.

El cierre de la semana previa, el viernes 9 de enero, mostró una recuperación de los activos argentinos, lo que permitió que el índice retrocediera nuevamente hasta los 566 puntos. Esta fluctuación ocurrió en un marco donde el Gobierno nacional despejó dudas sobre los pagos de cupones de capital e intereses de la deuda externa previstos para el inicio del año. La estabilidad del fin de semana (10 y 11 de enero) en los 566 puntos preparó el terreno para la cotización actual.

La dinámica reciente ha estado marcada por la intervención del Banco Central en el mercado de cambios y la expectativa por la inflación de diciembre. Tal como señala el portal especializado Rava Bursátil, el desempeño de los activos de renta fija ha sido determinante para que el Riesgo País rompa la barrera de los 600 puntos que sostenía a mediados de diciembre de 2025, cuando el índice promediaba los 624 puntos básicos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero, técnicamente denominado EMBI (Emerging Markets Bond Index), elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Este índice mide el diferencial (spread) de tasas que pagan los bonos soberanos de un país emergente frente al rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran activos "libres de riesgo". "El cálculo proviene de un índice elaborado por J.P. Morgan, que compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro norteamericano".

La unidad de medida son los puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional. Por lo tanto, un Riesgo País de 567 puntos implica que Argentina debe pagar un 5,67% más de tasa que los Estados Unidos para financiarse en los mercados internacionales. Este sobrecosto refleja la percepción de los inversores sobre la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras en tiempo y forma.

Para la economía real, un índice bajo es fundamental ya que no solo reduce el costo de endeudamiento del Estado, sino que también sirve como referencia para las tasas que deben pagar las empresas privadas locales al buscar crédito en el exterior. "Cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas".