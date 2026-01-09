Argentina completó este viernes 9 de enero el pago de USD 4.200 millones correspondientes a los vencimientos de capital e intereses de los bonos soberanos en dólares. Tras esta operación, el riesgo país experimentó una caída, situándose en los 566 puntos básicos. La operatoria financiera reflejó una suba en el precio de los títulos públicos, mientras el Banco Central continuó con su racha de compras en el mercado, pese a la caída lógica de las reservas internacionales por el pago de la deuda.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El riesgo país de Argentina, medido por el índice EMBI de JP Morgan, cerró este viernes 9 de enero en 566 puntos básicos. De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el indicador inició la jornada en 579 unidades y llegó a tocar un mínimo de 565 puntos durante la rueda. Esta compresión de la sobretasa se produce en un contexto de mayor certidumbre tras el efectivo desembolso de divisas para el pago a los bonistas, lo que alejó temores de corto plazo sobre la capacidad de pago del Tesoro. Los bonos soberanos en dólares acompañaron esta tendencia con alzas promedio del 1%, recuperando terreno tras la inestabilidad de las jornadas previas.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador mostró una marcada volatilidad influenciada tanto por factores locales como por la tensión geopolítica internacional. Según los registros de Rava Bursátil, el lunes 5 de enero el riesgo país se ubicaba en 566 puntos, subiendo paulatinamente hasta alcanzar los 581 puntos el jueves 8 de enero. Esta suba temporal estuvo vinculada a la aversión al riesgo global y a la caída de los activos energéticos argentinos tras noticias del sector petrolero en la región.

Sin embargo, el anuncio previo de un préstamo tipo REPO con bancos internacionales y la confirmación del fondeo para los vencimientos de enero actuaron como un soporte para los precios. "Las empresas de energía y las entidades financieras registraron un descenso en sus cotizaciones, reflejando que se trató de una baja generalizada", señalaron los analistas de Rava Bursátil (Rava Bursátil, "Comentario de Mercado", 8 de enero de 2026) al explicar el comportamiento lateral que precedió a la caída del índice en la jornada de hoy.

Hacia el cierre del viernes, la tendencia se revirtió positivamente. La cotización del bono AL30, uno de los más negociados en la plaza local, mostró una recuperación en su paridad, lo cual impacta directamente de forma inversa en el cálculo del riesgo país. El mercado local asimiló con optimismo el inicio del año 2026, que se caracteriza por una relativa paz cambiaria y la continuidad en la acumulación de reservas netas por parte de la autoridad monetaria antes del impacto de los pagos de deuda.

Qué es el Riesgo País

El riesgo país es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos de un país emergente y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados estos últimos como activos "libres de riesgo". Esta diferencia, expresada en puntos básicos (donde 100 puntos equivalen a 1%), representa la sobretasa que debe pagar una nación para financiarse en los mercados internacionales por encima de la tasa estadounidense.

“Se trata de un índice que mide cuánto más de interés deben pagar los títulos de deuda de un determinado país, respecto a los bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos” (El Cronista, “Qué es el riesgo país, qué significa y cómo se calcula”, 2025). Cuanto mayor es la desconfianza de los inversores sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras, más alto es el valor del índice, lo que encarece el crédito tanto para el sector público como para el privado.

El cálculo se basa en el rendimiento de los bonos que integran el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index). En el caso de Argentina, factores como el déficit fiscal, el nivel de reservas internacionales, la estabilidad política y el cumplimiento de los acuerdos con organismos multilaterales son las variables que los operadores observan diariamente para determinar el precio de los activos y, en consecuencia, el valor final del riesgo país.