La cotización del Riesgo País de Argentina, elaborado por el banco JP Morgan, se ubicó este lunes 5 de enero en los 566 puntos básicos. El indicador refleja la estabilidad del mercado financiero local al inicio de 2026, consolidando una tendencia por debajo de los 600 puntos alcanzada a finales del año anterior.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada del lunes 5 de enero de 2026 en 553 puntos básicos, igualando el valor de cierre previo. Durante la rueda, el indicador alcanzó un valor máximo de 566 puntos y un mínimo de 553 puntos, finalizando la jornada en el nivel más alto del día.

Riesgo país lunes 5 de enero

Esta cotización se da en un contexto de expectativa por el pago de renta y amortización de los bonos soberanos Bonares y Globales, programado para el próximo 9 de enero, lo que ha mantenido el interés de los inversores en los títulos públicos argentinos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una volatilidad moderada, pero con una tendencia general hacia la estabilidad en niveles mínimos históricos para la gestión actual. El 30 de diciembre de 2025, el índice se ubicaba en los 572 puntos, para luego descender levemente y cerrar el año 2025 en torno a los 571 puntos básicos.

Al comenzar el nuevo año, el Riesgo País mostró un descenso significativo el 2 de enero de 2026, cuando perforó la barrera de los 560 puntos para situarse en 553 unidades. Este movimiento fue interpretado por analistas como una reacción positiva del mercado a la publicación de los avisos de pago de los compromisos de deuda externa.

Finalmente, el incremento registrado hoy hasta los 567 puntos representa un ajuste al alza de 14 unidades respecto al cierre del viernes anterior. A pesar de este incremento diario, el indicador se mantiene lejos de los valores superiores a los 650 puntos que se observaron en noviembre de 2025, reflejando una mejora en la percepción de solvencia crediticia del país en el mediano plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que busca medir la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras internacionales, es decir, el riesgo de incurrir en un default. El indicador más utilizado a nivel global es el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), el cual es elaborado y actualizado diariamente por el banco de inversión estadounidense JP Morgan.

El cálculo de este índice se basa en el diferencial de tasas, también llamado spread, entre los bonos soberanos de un país emergente y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Según fuentes especializadas, se utiliza al bono estadounidense como referencia porque es considerado el activo de "riesgo cero" o el más seguro del mercado. Mide cuánto más de interés deben pagar los títulos de deuda de un determinado país, respecto a los bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos.

La unidad de medida son los puntos básicos. Por convención, 100 puntos básicos equivalen a 1 punto porcentual (1%) de sobretasa. Por lo tanto, un Riesgo País de 567 puntos significa que Argentina debería pagar un 5,67% por encima de la tasa de los bonos estadounidenses para captar financiamiento en los mercados internacionales. Un valor elevado de este índice no solo encarece el crédito para el Estado, sino que también afecta la capacidad de financiamiento de las empresas privadas del país.