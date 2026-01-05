El mercado de activos digitales inicia la semana con movimientos moderados en las principales pizarras. Los inversores argentinos siguen de cerca la paridad cambiaria en un contexto de volatilidad.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: 94.109 USD

Precio en pesos: 140.485.452 ARS

Cotización criptomonedas lunes 5 de enero

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, creada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras de punto a punto sin necesidad de intermediarios financieros.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: 3.240,92 USD

Precio en pesos: 4.823.440 ARS

Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa es el Ether, la cual se utiliza principalmente para pagar las tarifas de transacción y el procesamiento en su propia red.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: 654,20 USD

Precio en pesos: 1.008.776 ARS

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda emitida por el exchange Binance. Se utiliza dentro de su ecosistema para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y como combustible para las operaciones en la red BNB Chain.