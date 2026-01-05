El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

Con una agenda que combina beneficios financieros, experiencias presenciales y propuestas de lifestyle, Banco Macro despliega para el verano 2026 una oferta integral pensada para acompañar a sus clientes en cada momento del descanso, el viaje y el disfrute. Hasta el 28 de febrero, quienes utilicen tarjetas de crédito Macro pueden acceder a descuentos exclusivos, cuotas sin interés y activaciones especiales en los principales destinos turísticos del país y del exterior.

La iniciativa abarca balnearios, gastronomía, turismo, transporte, movilidad, espectáculos, bienestar y eventos deportivos, con un fuerte foco en los pagos digitales a través de MODO, Apple Pay, Google Pay y MODO NFC, que habilitan ahorros adicionales y beneficios diferenciales según el segmento de cada cliente.

Beneficios en playas y balnearios de la Costa Atlántica

Durante toda la temporada, los clientes de Banco Macro pueden disfrutar todos los días de hasta 6 cuotas sin interés en Sombras y Sombrillas, pagando de forma exclusiva con MODO o con el celular sin contacto. El beneficio alcanza a Tarjetas de Crédito Macro y Platinum Macro.

En el caso de los clientes Macro Selecta, la propuesta se amplía con 10% de ahorro adicional y hasta 6 cuotas sin interés en una red de balnearios destacados, entre ellos Alaciel, Terraza del Alba (Pinamar), Bocas del Toro, Club Náutico Mar del Plata, Mar del Plata Golf Club, Prius y Princesa del Mar.

Además, en Divisadero Club de Mar (Cariló), los usuarios de tarjetas Mastercard Macro, Platinum y Black Selecta acceden a un 20% de descuento, con un tope de devolución semanal de $150.000 por cuenta. En Zur Cocina Costeña, en tanto, los clientes Mastercard Black Macro Selecta cuentan con un 25% de ahorro, con tope de $90.000 por semana.

Gastronomía: una red amplia con descuentos diarios

La propuesta gastronómica de Banco Macro se extiende a una amplia red de restaurantes, bares y parrillas en distintos puntos del país. Todos los días, pagando con tarjetas de crédito Macro y medios de pago digitales, los clientes acceden a descuentos de entre el 10% y el 30%, según el tipo de tarjeta.

Tarjetas Macro: 10% de ahorro

Platinum Macro: 20% de ahorro

Macro Selecta: 30% de ahorro

Los topes mensuales varían de acuerdo al segmento:

Cartera General: hasta $20.000

Preferencial: hasta $50.000

Selecta: hasta $100.000

Entre los locales adheridos se destacan propuestas como Atilio’s Sandwich Co, Banderita Parrilla, Camelia Sensi, Costa Serena, El Capitán, La Pulpería de Cariló, Mandinga Parrilla, Mar del Plata Golf Club, Paxapoga, Saranegro, Ringo Burger Club, Rosso Osteria, Sin Nombre Vermutería, entre muchos otros.

Además, con tarjetas Mastercard Black Macro Selecta, es posible acceder a un 25% de ahorro en cadenas reconocidas como Lucciano’s, Patagonia, Masse Boulangerie, Parador Atalaya, Dean & Dennys y Temple. El tope de devolución es de 10.000 pesos por cuenta por semana.

Havanna y heladerías: descuentos diarios según el tipo de tarjeta

En Havanna, los clientes de Banco Macro acceden todos los días a descuentos escalonados pagando con el celular sin contacto —a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay—. Con Tarjetas de Crédito Visa Macro el ahorro es del 10%; con Visa Platinum Macro, del 20%; y con Visa Signature Macro Selecta, alcanza el 30%.

Los topes mensuales de devolución son de $10.000 para la Cartera General, $20.000 para Preferencial y $30.000 para Selecta.

La misma modalidad se aplica en heladerías y chocolaterías adheridas, donde los descuentos diarios también llegan hasta el 30% según el segmento de tarjeta. Participan marcas reconocidas como Chocorisimo, Chungo, Freddo, Guapaletas, La Pinocha, Lucciano’s, Mamuschka, Persicco y Rapanui, con idénticos topes mensuales de reintegro por cuenta.

Conectividad y movilidad: beneficios que acompañan el viaje

En materia de conectividad, todos los días los clientes con Tarjetas de Crédito Platinum Macro y Macro Selecta pueden obtener un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en Beconnected, sin tope de devolución.

Viajes, turismo y hoteles: cuotas y descuentos clave

En materia de turismo, Banco Macro ofrece todos los días 6 cuotas sin interés en paquetes, alojamientos y actividades a través de Despegar y Al Mundo, con todas las tarjetas de crédito Macro.

Para los clientes Macro Selecta, la plataforma Selecta Volar (macroalmundo.com.ar) permite financiar vuelos, paquetes y alojamientos nacionales en hasta 12 cuotas sin interés.

La propuesta se completa con beneficios en Duty Free Shop de Argentina y Uruguay, donde los clientes Visa Signature Macro Selecta acceden a un 30% de ahorro, con topes mensuales diferenciados por país. También hay descuentos similares en Shop Gallery, pagando con el celular sin contacto.

En hoteles boutique seleccionados, los clientes Macro Selecta obtienen hasta 20% de descuento y pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de devolución.

El déficit turístico sigue alto, aunque con signos de moderación

Buquebus

Todos los días, en pasajes y bodegas, hay un 10% de ahorro con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta. El tope de devolución es de $100.000 por cuenta por mes.

En gastronomía, en comercios adheridos dentro del barco y en la terminal de Buquebus, hay un 30% de ahorro con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto (MODO NFC, Google Pay o Apple Pay). El tope de devolución es de $100.000 por cuenta por mes.

Todos los días, en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay, hay un 40% de ahorro. El tope de devolución es de $145.000 por cuenta por mes.

Banco Macro tiene para el Verano 2026 una propuesta integral pensada para sorprender, emocionar y conectar con los clientes en cada uno de sus momentos. Se trata de un formato vivo, dinámico y veraniego que combina lifestyle, deporte, bienestar y entretenimiento premium.

En los principales balnearios de Mar del Plata —Prius, Boca del Toro y Mar del Plata Golf— y Pinamar —Terraza del Alba— habrá experiencias destacadas: Huellas en la Playa. Activación sensorial donde los participantes pueden dejar sus manos en relieve sobre paneles de arena, creando una pieza artística colectiva que celebra el verano y la comunidad.

Conectividad

Todos los días en Beconnected hay 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés pagando con todas las tarjetas de crédito Platinum Macro y todas las tarjetas de crédito Macro Selecta. No hay tope de devolución.

Transporte, movilidad y asistencia al viajero

Durante el verano, las tarjetas Macro permiten financiar pasajes en Flecha Bus, Plataforma 10 y Rutatlántica en hasta 6 cuotas sin interés. En Assist Card, hay hasta 45% de ahorro y cuotas sin interés, sin tope y con descuento aplicado en el acto.

En movilidad urbana, los fines de semana se aplican 30% de descuento en Uber y Cabify, con topes mensuales por cuenta. A su vez, los miércoles, los clientes acceden a beneficios en YPF, con ahorros de hasta 30% pagando desde MODO, según el tipo de tarjeta.

Además, todos los días es posible cambiar puntos por millas de los programas de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Plus, Smiles, Latam Pass y Air Europa Suma.

Combustible

Los miércoles con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro en YPF hay 20% de ahorro pagando desde MODO. El tope de devolución es de 15.000 pesos por mes por cliente. Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta el descuento es del 30% pagando con MODO. El tope es de 25.000 pesos por cliente por mes.

Reyes Magos 2026: las ventas de juegos y juguetes repuntaron 0,9% impulsadas por las promociones

Experiencias Macro: playa, bienestar y deporte

Más allá de los beneficios financieros, Banco Macro apuesta fuerte a las experiencias presenciales en destinos turísticos. En balnearios de Mar del Plata y Pinamar, se desarrollan activaciones que combinan arte, bienestar, gastronomía y deporte, como intervenciones artísticas en la arena, barbería express, spa frente al mar, degustaciones premium, clínicas deportivas, beach tennis y fiestas sunset.

También hay propuestas de bienestar y lifestyle, con clases de yoga, stretching y meditación, además de experiencias gastronómicas exclusivas como cenas por pasos maridadas con vinos de bodegas reconocidas.

Recategorización del monotributo en ARCA: cómo hacerla y cuál es la fecha límite

La propuesta incluye Barbería Experience, con cortes de pelo y barbería express en un espacio de relax frente al mar, y Spa de manos y pies, con servicios pensados para el bienestar en un entorno costero.

También se destacan las Degustaciones Premium, con catas guiadas de vinos y gin de Bodega Viña Cobos, Rutini y productores boutique, para descubrir sabores, aromas y maridajes veraniegos.

En Mundo Deporte, Banco Macro despliega activaciones de fútbol, con pantallas, livings playeros, juegos y desafíos que anticipan el clima del Mundial 2026, además de clínicas de rugby con referentes del deporte, entrenamientos recreativos y encuentros con el público.

La agenda se completa con Beach Tennis y deportes de playa, con canchas, profesores, torneos y premios para todas las edades, y con experiencias gastronómicas como las Cenas por Pasos, que ofrecen menús exclusivos maridados con vinos de Cobos y Rutini en encuentros íntimos frente al mar, y las Sunset & Beach Parties, con música, tragos y ambientación especial al atardecer.

En paralelo, la entidad acompaña eventos deportivos y culturales en distintos puntos del país, como torneos de golf, festivales tradicionales y espacios itinerantes como el Macro Móvil, presente en ciudades turísticas durante toda la temporada.

Con esta propuesta, Banco Macro consolida una estrategia que cruza beneficios financieros, presencia territorial y experiencias premium, orientada a generar cercanía con sus clientes y acompañarlos en cada etapa del verano. Una propuesta viva, dinámica y federal, que busca conectar consumo, entretenimiento y descanso bajo una misma premisa: pensar en grande también durante las vacaciones.

Durante enero, Banco Macro será sponsor de los tradicionales torneos de golf en Golf Acantilados y Golf Playa Grande, como el Abierto del Sur, y también estará presente en Links Pinamar. En Córdoba, acompañará el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y el Torneo de Golf de Villa Allende, además de desplegar el Macro Móvil en Villa Carlos Paz entre el 6 de enero y el 19 de febrero. La propuesta se replica en Tafí del Valle, Tucumán, y en Remeros Beach, Tigre, donde la Playa Macro Selecta ofrecerá beneficios y experiencias exclusivas. Pensá en Grande. Pensá en Macro.