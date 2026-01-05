Recategorización del monotributo en ARCA: cómo hacerla y cuál es la fecha límite

Los contribuyentes que se encuentran adheridos al sistema de monotributo, este mes tienen su último período previo a la primera recategorización del 2026. Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya definió su calendario para este año. La primera recategorización de 2026 será hasta el 5 de febrero.

No deberán efectuar ninguna acción quienes mantengan la misma categoría, ni quienes tengan menos de 6 meses de actividad.

Los períodos de recategorización son cada 6 meses, en febrero y agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría. Por lo tanto, no cumplir con los plazos puede generar sanciones, incluidas multas e intereses en el pago.

Monotributo: Qué recomienda considerar ARCA antes de la recategorización del 2026

Cómo puedo recategorizar mi monotributo en 2026

Para poder realizar el trámite de recategorización, se puede realizar el proceso en el portal web de ARCA, en el apartado de Monotributo, siguiendo los siguientes pasos:

- Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

- Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

- Confirmar la opción "Continuar recategorización".

- Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

- Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

A partir del segundo mes del 2026 estarán disponibles los nuevos topes de facturación del Monotributo, los cuales se acomodarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre del 2025.

Cuándo es la próxima recategorización

Los períodos establecidos por el organismo recaudador son cada 6 meses, en el quinto día de febrero y agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

Si el contribuyente tuvo cambios en sus ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, debe ingresar con su clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.

ARCA habilitó la recategorización del Monotributo: hasta cuándo puede hacerse el trámite

Los pasos para recategorizarse están detallados en la guía “Recategorización de Monotributo”. Por su parte, ARCA desarrolló la Recategorización simplificada, por lo que, a partir de ahora, una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual.

Recategorización de oficio o automática

Este es un proceso automático que opera cuando un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta. El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

Quienes sean recategorizados de oficio por ARCA recibirán una notificación en el domicilio fiscal electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al plazo previsto para realizar la recategorización. Los motivos de la recategorización de oficio podrán consultarse con clave fiscal desde el portal de Monotributo.

En caso de existir un inconveniente, se podrá presentar un recurso de apelación a la categoría asignada dentro de los 15 días de recibida la notificación, a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”. Vencido el plazo, el recurso podrá iniciarse mediante el trámite “Recategorización de oficio del monotributo – recurso fuera de término”.

Confirmada la decisión administrativa, la recategorización de oficio producirá efectos, respecto de cada semestre calendario (enero/junio y julio/diciembre), a partir de los períodos devengados agosto y febrero y las obligaciones de pago resultantes serán de aplicación a partir de dichos períodos y, respectivamente, hasta los períodos devengados enero y julio, inclusive.

Actualización de valores y cargos adicionales

La recategorización es un procedimiento obligatorio que tiene lugar dos veces al año de manera semestral, en donde se permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y en caso de que se excedan los topes de facturación y no se realice este procedimiento, ARCA puede realizar multas que equivalen al 50% del impuesto integrado y cotización previsional de su categoría real.

Otro detalle a tener en cuenta para evitar cargos extras tiene que ver con las diferencias no pagadas a tiempo. Estas acumulan intereses todos los meses, por lo que cada mes actualizan su valor.

Fallo a favor de un contribuyente excluido del monotributo

Para evitar estas complicaciones, los monotributristas deben estar atentos a los procedimientos que se llevarán a cabo entre los últimos días de enero y los primeros de febrero del 2026.

Por último, desde ARCA informan que la tenencia declarada voluntariamente en el Régimen de Regularización de Activos no será tenida en cuenta como antecedente a los fines de la exclusión o recategorización respecto de los períodos anteriores a la declaración de bienes.

GZ / EM