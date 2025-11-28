¿El fin del monotributo?: “Evidentemente no es un régimen sostenible en el tiempo”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en comunicación con Canal E, explicó por qué el monotributo es el punto donde confluyen todos los problemas estructurales del sistema fiscal y laboral argentino.

Tristán Rodríguez Loredo aclaró el contexto legislativo: “Bueno, en realidad son reformas que no hay todavía ningún proyecto oficial”. Además, señaló que, antes de cualquier reforma estructural, la clave es ordenar las cuentas públicas: “La prioridad es tener un presupuesto. Sería el primer presupuesto que se tiene en tres años”.

La necesidad de un presupuesto

Asimismo, explicó por qué, en contextos inflacionarios, un presupuesto es aún más relevante: “En años con inflación del 200 o 150% se producían un montón de distorsiones y era la razón por la cual había una licuación de los gobiernos a tener un presupuesto”.

Loredo detalló que el monotributo nació con un propósito claro: “Fue creado hace 28 años como una forma de incluir a jornaleros y cuentapropistas que estaban en la informalidad absoluta”. Pero en la actualidad, afirmó, se transformó en algo muy distinto: “Fue un éxito, bueno, es morir de éxito porque se transformó en vez de una puerta de entrada hacia la formalidad, en una ventana para la salida hacia la ilusión fiscal”.

Según desarrolló, cerca de 4,5 millones de personas están dentro del régimen, con una fuerte concentración en las categorías más bajas: “Cerca de las tres cuartas partes de estos se concentran en las categorías A, B y C”. Y detalló por qué el régimen dejó de ser sostenible: “Se calcula que el promedio de los monotributistas pagan aproximadamente un 7% de sus ingresos contra un promedio de 30% que pagan los autónomos registrados”.

La inviabilidad del monotributo

A nivel previsional, el entrevistado advirtió sobre un desequilibrio crítico: “En el caso de los monotributistas se necesitan 19 monotributistas para pagar una jubilación mínima, evidentemente no es un régimen sostenible en el tiempo”. Incluso reveló la presión del FMI para modificarlo: “Cada préstamo que nos enchufa el FMI te dicen a lápiz rojo, cambia este tema porque tenés un problema”.

Sobre el temor a la reforma laboral, diferenció lo urgente de lo estructural: “Muchas de estas cuestiones laborales y previsionales se hacen para un futuro porque tienen todas las de perder si querés modificar para atrás”.