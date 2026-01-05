Reyes Magos 2026: las ventas de juegos y juguetes repuntaron 0,9% impulsadas por las promociones

Las ventas de juegos y juguetes para Reyes Magos 2026 registraron un incremento de 0,9% en unidades con respecto a 2025, con gran preferencia del juguete como regalo, de acuerdo con datos relevados por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). De esta manera encadena dos años seguidos de incrementos.

Este resultado fue impulsado por una intensa campaña de promoción que combinó abarcó desde la visita presencial de los Reyes Magos a las jugueterías de todo el país hasta la difusión en plataformas digitales, destacaron desde la Cámara.

El Dr. Matías Furió, presidente de la CAIJ, destacó que los juguetes reafirmaron su liderazgo, especialmente en el segmento de los más pequeños. “Los juguetes volvieron a consolidarse como el principal rubro elegido por las familias. Según nuestros datos, más del 80% de los regalos destinados a niños y niñas menores de 6 años corresponden a este sector, con una clara preferencia por propuestas didácticas y de juego activo”, explicó Furió.

Asimismo, el directivo subrayó que el esfuerzo promocional "permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad, en un contexto de consumo todavía muy exigente”.

Tendencias: aprendizaje y aire libre

Las altas temperaturas registradas durante la campaña fueron un motor clave para las ventas. Los artículos de aire libre y verano —como lanza aguas, inflables, piletas, toboganes y los clásicos sets de playa— tuvieron una demanda masiva.

En paralelo, los productos orientados al aprendizaje temprano (enfocados en formas, colores y números) y los juegos de mesa en formato "pocket" se destacaron entre las opciones preferidas por su practicidad y valor pedagógico.

Precios y gasto promedio y el rol de las promociones

Un factor determinante para sostener la demanda fue la decisión de la industria de mantener los precios sin aumentos respecto al año anterior. Esta estabilidad facilitó la planificación del gasto familiar, aunque el ticket promedio mostró variaciones marcadas según el canal de venta y el tipo de producto.

A nivel general, el gasto promedio por juguete se situó en los $23.000. Sin embargo, al desglosar por comercios, se observa que en las jugueterías de barrio —donde predomina el producto nacional— el ticket rondó los $20.500.

Por su parte, en las grandes cadenas de jugueterías, donde 8 de cada 10 productos son importados o cuentan con licencias internacionales, el promedio ascendió a los $45.000.En los supermercados, el ticket se ubicó cerca de los $9.500, traccionado principalmente por la compra de artículos estivales de menor costo unitario.

La venta de Reyes 2026 no se explica sin el apoyo de las herramientas financieras. Más del 95% de las transacciones se concretaron a través de tarjetas de crédito, billeteras virtuales y planes de cuotas sin interés. Las promociones bancarias resultaron, una vez más, el motor indispensable para dinamizar el mercado y permitir que las familias pudieran concretar sus compras.

