Los jóvenes y su integración al mercado laboral: “Lo que ellos valoran más como atributo es la adaptabilidad”

Con el fin de desarrollar lo que ocurre en el mercado laboral juvenil argentino, este medio se comunicó con el analista político, Hernán Reyes, quien trazó un panorama profundo sobre las percepciones, temores y expectativas de los jóvenes de entre 18 y 35 años en materia de empleo, educación, tecnología y reforma laboral.

Hernán Reyes definió a esta generación como “muy resilientes a la situación que están atravesando”, y destacó que, “son jóvenes que nacieron después del año 2000, crecieron en un contexto de mucha incertidumbre e inestabilidad”. Por eso, afirmó que, “lo que ellos valoran más como atributo es la adaptabilidad”.

Los porcentajes en el mercado laboral de los jóvenes

Según el estudio que presentó, el 56% de los jóvenes está satisfecho con su trabajo, pero al desagregar por género aparecen asimetrías: “El 63% de los hombres frente al 48% de las mujeres”. Además, remarcó que, “las mujeres están más desocupadas que los hombres, el 33% nos dice que no tienen trabajo”, y que también presentan menores ingresos y mayores responsabilidades familiares.

Reyes subrayó una contradicción generacional clave: “El 69% de los jóvenes opina que su generación tiene más oportunidades que la de sus padres”. Sin embargo, al mismo tiempo “la mitad percibe que su situación económica se mantuvo igual o incluso empeoró”. En este contexto, explicó que los jóvenes “no piensan que van a lograr lo mismo que lograron sus padres”, porque “la vivienda propia es un sueño muy lejano” y formar una familia “no es su prioridad”.

La importancia de la educación para salir adelante

Sobre la educación como herramienta de progreso, destacó otra brecha relevante: “El 48% de las mujeres cree que la educación es el principal factor de progreso, solo el 30% de los hombres opina lo mismo”. Según desarrolló, “los hombres están un poco desorientados, buscando cómo reconstruirse en un mundo que cambió demasiado pronto”.

El estudio muestra que el 54% de los jóvenes aprueba las medidas del Gobierno, aunque con diferencias de género. “Son mucho más los varones los que están a favor que las mujeres”, comentó el entrevistado.

Respecto a la discusión pública sobre la reforma laboral, el monitoreo digital detectó que “el tema que más preocupaba era la eliminación de la indemnización”, junto con el debate sobre “aumentar las horas laborales”. En este sentido, advirtió que existe “un terreno fértil para avanzar hacia algún tipo de reforma”, pero que la clave será “si esa reforma va a beneficiar a los trabajadores o a los empleadores”.