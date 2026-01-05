Yellen alerta de creciente riesgo de la “dominancia fiscal” para la economía de EE.UU.

Un panel de destacados economistas dijo que el riesgo a largo plazo que plantea el aumento de la deuda federal representa un problema primordial para la economía de Estados Unidos.

Entre esos riesgos figura el escenario en el que el tamaño de la deuda lleve al banco central a mantener tasas de interés bajas para minimizar los costos del servicio de la deuda, en lugar de contener la inflación, un concepto conocido como dominancia fiscal.

“Las condiciones previas para la dominancia fiscal se están fortaleciendo claramente”, dijo el domingo la exsecretaria del Tesoro y expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen durante un panel en la reunión anual de la American Economic Association en Filadelfia.

La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que el déficit federal este año será de US$1,9 billones, lo que llevaría la deuda total a cerca del 100% del producto interno bruto. Se prevé que esa cifra suba a alrededor del 118% del PIB en la próxima década.

Yellen también señaló que el presidente Donald Trump ha “exigido explícitamente” que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés para disminuir los costos del servicio de la deuda del gobierno.

El riesgo de que EE.UU. se convierta en una "república bananera"

Yellen ha dicho anteriormente que EE.UU. corría el riesgo de convertirse en una “república bananera” si Trump logra forzar a la Fed a mantener tasas bajas para aliviar la carga de la deuda pública.

En el mismo panel, Loretta Mester, ex presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, agregó que el componente “más aterrador” del problema actual de la deuda es que funcionarios de la administración Trump parecen no comprender la amenaza que implica.

“Los gobiernos anteriores sabían que estaban al borde del precipicio”, incluso si finalmente no actuaban de manera responsable para contener los déficits, dijo. “Creo que este gobierno puede no darse cuenta de las implicancias”.

Yellen, sin embargo, dijo que mantenía la esperanza de que una crisis —quizás la insolvencia inminente del Seguro Social y Medicare— impulse al Congreso a alcanzar un acuerdo bipartidista sobre reformas presupuestarias.

“Dudo que los estadounidenses terminen recorriendo el camino de la dominancia fiscal, pero definitivamente creo que los peligros son reales y deben ser monitoreados”, afirmó.

David Romer, economista de la Universidad de California en Berkeley, dijo que es “menos optimista” respecto de que un acuerdo bipartidista evite una “catástrofe fiscal”.

“Tenemos un problema fiscal”, dijo Romer. “Si no lo resolvemos, eso creará problemas para todos, incluida la Fed”.