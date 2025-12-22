El gobernador de la Reserva federal aseguró que EEUU podría enfrentar una recesión si no se recortan más las tasas

El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo que Estados Unidos corre el riesgo de provocar una recesión a menos que continúe bajando las tasas de interés el próximo año.

“Si no ajustamos la política monetaria a la baja, creo que corremos riesgos”, dijo Miran durante una entrevista con Bloomberg TV el lunes. Añadió que no prevé una recesión económica a corto plazo, aunque el aumento del desempleo debería impulsar a las autoridades de la Fed a seguir recortando las tasas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La inflación en Estados Unidos desaceleró a 2,7% en noviembre

“La tasa de desempleo ha superado potencialmente el nivel esperado. Por lo tanto, hemos tenido datos que deberían impulsar hacia una postura dovish”, comentó.

Miran, cuyo mandato en la Fed termina en enero, ha abogado por recortes mayores desde que se unió a la Junta de Gobernadores en septiembre.

¿Seguirán bajando las tasas?

Después de que los responsables de la política monetaria recortaron las tasas tres veces en un total de 75 puntos básicos desde septiembre, hay menos necesidad de recortar en medio punto en la siguiente reunión de la Fed a fines del próximo mes, dijo Miran, agregando que aún no ha decidido.

“De alguna manera, se llega a un punto en el que se puede empezar a microgestionar en lugar de aplicar grandes recortes”, dijo el gobernador de la Fed. “Y no sé si ya estamos en ese punto o si se necesitarían un par de recortes más llegar a eso”.

La Fed bajó las tasas de interés en un cuarto de punto este mes, pero los funcionarios siguen profundamente divididos en el camino a seguir, y la mayoría prevé solo un recorte más el próximo año. Los discursos públicos recientes han señalado la intención de la mayoría de mantenerse quietos en los próximos meses, a la espera de claridad sobre las perspectivas económicas.

Varios presidentes regionales han expresado su preocupación por la inflación, que se mantiene casi un punto porcentual por encima de su objetivo del 2%. Al mismo tiempo, el desempleo ha aumentado, lo que intensifica la preocupación por un fuerte debilitamiento del mercado laboral.