La inflación en Estados Unidos desaceleró a 2,7% en noviembre

De acuerdo a lo informado este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), la inflación en el país norteamericano se desaceleró al 2,7% interanual en noviembre y la medición núcleo alcanzó el menor nivel en cuatro años.

Si bien se mantiene por encima del objetivo del 2% anual fijado por la Reserva Federal (Fed), en parte debido a la decisión del presidente Donald Trump de imponer impuestos de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo, junto con aranceles específicos sobre productos concretos, la cifra marca una desaceleración respecto del 3% de septiembre, y se ubicó por debajo de las proyecciones del mercado que preveían que alcance el 3,1%.

La inflación núcleo, que excluye energía y alimentos, se desaceleró al 2,6% interanual en noviembre, siendo el dato más bajo desde 2021 y también se ubicó por debajo de las estimaciones previas, que rondaban el 3%.

Desde el equipo de Balanz Research explicaron que "dado el cierre del gobierno y la falta de datos precisos, es esperable que el dato de hoy sea recibido con cierto escepticismo, pero sin duda va a favorecer la discusión respecto a la velocidad de los recortes de la tasa de política monetaria de la Fed en 2026 y la magnitud de los mismos".

Siguiendo esta línea, la semana pasada, la Fed decidió reducir la tasa por tercera vez este año, pero los funcionarios señalaron que esperan solo un recorte en 2026. Este último recorte dejó las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%.

La Reserva Federal elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense en 2026. Además proyecta una inflación de 2,4% y una tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.

Sin datos de octubre

El informe se retrasó ocho días debido al cierre de 43 días de la administración federal, que también impidió al Departamento de Trabajo recopilar las cifras generales de los precios al consumidor y la inflación subyacente en octubre.

La agencia de estadísticas reconoció que "no puede proporcionar orientación específica a los usuarios de datos para comprender las observaciones faltantes de octubre".

