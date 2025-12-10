La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a recortar las tasas de interés

La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el recorte de las tasas de interés de Estados Unidos en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva, de acuerdo con lo esperado por el mercado.

El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%. La división entre los 12 miembros del Comité de política monetaria de la Fed se hizo más grande en esta votación, ya que dos funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor.

La Reserva Federal elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense en 2026. Además proyecta una inflación de 2,4% y una tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.

Un consultora destaca la oportunidad de consolidación macroeconómica en 2026

La Fed adelantó que prevé también al menos una reducción más de los tipos de interés el próximo año debido a los riesgos que enfrenta el mercado laboral.

Las previsiones de la Fed para el año próximo podrán cambiar a medida que el gobierno federal publique los datos macroeconómicos que tuvo que cancelar por el cierre parcial o "shutdown".

Según AFP, la Fed también se enfrenta a un año turbulento con la llegada de un nuevo director tras la finalización del mandato de Jerome Powell en mayo, mientras aumenta la presión del presidente Donald Trump para que el banco central rebaje más las tasas de interés.

Las razones de la Fed

En un comunicado, la Reserva Fderal sostiene que "al considerar el alcance y el momento oportuno de los ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos que se reciban, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos. El Comité está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo y a que la inflación vuelva a su objetivo del 2%”.

“La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada. El Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses”, indica la autoridad monetaria estadounidsense.

“El Comité considera que los saldos de reservas han disminuido a niveles amplios e iniciará compras de títulos del Tesoro a corto plazo según sea necesario para mantener un amplio suministro de reservas de manera continua”, agrega.

Desde el CEPEC consideran que el dato sorpresa es que el voto del Comité (FOMC) "mostró grietas. Esto revela un debate interno sobre el ritmo adecuado para bajar tasas”.

Y agregan: "En nuestra lectura, la Fed cumple con lo esperado, pero la división en la votación sugiere cautela y que los próximos pasos dependerán críticamente de los datos de inflación”.