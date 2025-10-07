El otro problema de la Reserva Federal

WASHINGTON, DC - La Reserva Federal de EE. UU. está muy presente en las noticias actualmente, ya que la presión de la Casa Blanca para que se reduzcan los tipos de interés pone en tela de juicio la independencia de la Fed. Pero detrás de los titulares se esconde otro problema grave: la regulación de los bancos. La Fed y otros reguladores prudenciales proponen reducir significativamente los requisitos de capital de las mayores instituciones financieras estadounidenses. Se trata de una medida peligrosa, y el Consejo de Riesgo Sistémico del CFA Institute (un organismo independiente compuesto por antiguos funcionarios estadounidenses y europeos, con los que colaboramos estrechamente) sostiene que esta propuesta debería retirarse.

Aunque la regulación bancaria puede parecer (y probablemente sea) infinitamente complicada, hay un principio que es sencillo: los bancos deben financiarse con capital social. Los bancos aceptan depósitos y conceden préstamos. Pero cuando los bancos sufren pérdidas, estas son asumidas en primera instancia por sus accionistas. Cuando el capital social es insuficiente para absorber esas pérdidas, el banco se declara insolvente y debe ser liquidado. Evitar la insolvencia bancaria y todos los costes asociados es uno de los principales objetivos de los reguladores financieros.

Atacar a la Reserva Federal es contraproducente

A los grandes bancos les gusta pedir más préstamos, en parte porque sus ejecutivos reciben una remuneración por el rendimiento del capital, sin ajustar por el riesgo. Cuando las cosas van bien, obtienen más beneficios. Pero cuando las cosas van mal, los bancos más apalancados son más propensos a quebrar, lo que impone costes a los depositantes no asegurados y al fondo de garantía de depósitos, lo que desencadena una retirada generalizada de fondos en todo el sector financiero y contrae el crédito a las empresas y los hogares. Para los reguladores, hay dos preguntas, ahora y siempre. ¿Qué nivel de apalancamiento bancario (deuda en relación con el

capital) es bueno para la economía? ¿Y qué nivel de apalancamiento pone en peligro la estabilidad del sistema financiero?

Este verano, los reguladores estadounidenses pertinentes (la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda) decidieron reabrir ese debate. En medio de una amplia campaña de desregulación, propusieron debilitar el «coeficiente de apalancamiento suplementario mejorado» (eSLR), que se aplica únicamente a las mayores sociedades bancarias estadounidenses, conocidas como bancos de importancia sistémica mundial (GSIB), junto con sus filiales aseguradoras de depósitos (IDI). Actualmente, los GSIB deben tener un capital mínimo del 5 % (no más del 95 % de deuda), y las IDI deben tener al menos un 6% de capital en relación con su apalancamiento total. La propuesta actual reduciría esta cifra a un

3,84 % de media para ambas entidades.

El coeficiente de apalancamiento es sencillo y totalmente transparente, y evita cualquier evaluación del supuesto riesgo de los distintos activos. Es importante tener esto en cuenta, ya que se podría definir razonablemente una crisis financiera como « consideraban que los títulos respaldados por hipotecas estadounidenses y muchos derivados relacionados eran de bajo riesgo, lo cual fue un gran error. Casi diez millones de familias estadounidenses perdieron sus hogares y se destruyeron más de 10 billones de dólares en patrimonio neto de los hogares en cuestión de meses.

Del mismo modo, en 2010, la mayor parte de la deuda soberana de la zona euro se consideraba de bajo riesgo y, de repente, dejó de serlo. Las consecuencias de la crisis de la deuda del euro incluyeron rescates políticamente dificiles y profundas medidas de austeridad, y las tasas de desempleo de algunos países de la zona euro alcanzaron el 25 %. Por eso, el eSLR, que no tiene en cuenta el riesgo, desempeña un papel esencial. Calcular mal las ponderaciones de riesgo tiene un enorme coste humano, y lo hemos pagado más de una vez.

¿Dónde volverán a fallar estrepitosamente las ponderaciones de riesgo? ¿En las monedas estables? ¿En las criptomonedas en general? ¿En las instituciones financieras no bancarias? ¿En los mercados emergentes? Nadie lo sabe, y esa es la cuestión. Las partes sistémicamente importantes del sistema bancario deben protegerse contra lo «desconocido desconocido».

La Reserva Federal y otros reguladores siguen creyendo que los requisitos de capital basados en el riesgo protegerán la seguridad y solidez de los bancos. Pero consideremos lo siguiente: entre 2015 y 2024, los balances de las GSIB crecieron casi un 50%, pasando de 10,5 billones de dólares a 15,5 billones, mientras que sus ««distribuir ese capital entre los accionistas, siempre con el objetivo de aumentar la rentabilidad

sobre el capital sin ajustar por riesgo. Además, esos mismos reguladores estadounidenses han contemplado públicamente la posibilidad de modificar (léase: debilitar) esos requisitos de capital basados en el riesgo

La inminente reducción de los requisitos de capital supondrá un riesgo adicional sustancial para la estabilidad financiera de Estados Unidos. Lamentablemente, la propuesta de los reguladores no tiene en cuenta de manera significativa muchas de las posibles consecuencias, y mucho menos intenta cuantificar los costes y beneficios que conlleva. No proporciona una base suficiente para una acción reguladora definitiva. Esta propuesta debería retirarse y volver a presentarse junto con lo que los reguladores consideren que debería ser el marco completo de requisitos de capital bancario. Entonces podremos tener un debate adecuado.

Simon Johnson, premio Nobel de Economía en 2024 y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor de la MIT Sloan School of Management y coautor (junto con Daron Acemoglu) de Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (Publicffairs, 2023). Corey Klemmer es exdirector de políticas de la Comisión de Bolsa y Valores.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org