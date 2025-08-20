La mayor parte de los directores de la Reserva Federal consideró a la inflación como el mayor riesgo

La mayoría de los banqueros de la Reserva Federal destacaron en su reunión del mes pasado que el riesgo de inflación supera las preocupaciones sobre el mercado laboral, en una reunión en la que los aranceles alimentaron una creciente división dentro del comité de fijación de tasas del banco central.

Los funcionarios reconocieron la preocupación por el aumento de la inflación y el debilitamiento del empleo, pero “la mayoría de los participantes consideró que el riesgo al alza de la inflación era mayor que el otro”, según las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrada los días 29 y 30 de julio.

La postura de la Reserva Federal sobre la inflación

Los responsables de la política monetaria mantuvieron las tasas de interés sin cambios en un rango del 4,25% al 4,5% el mes pasado, citando la elevada incertidumbre en sus perspectivas, ante una moderación de la actividad económica durante la primera mitad del año. En su declaración de entonces, calificaron el mercado laboral de “sólido”, pero señalaron que la inflación seguía “algo elevada”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que el impacto inflacionario de los aranceles podría ser temporal, pero que el banco central debía protegerse contra un efecto más persistente.