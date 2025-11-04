Lionel Scaloni y Banco Macro lanzan “Valemos Mucho”: una campaña que celebra el valor de los argentinos

En un contexto en el que la resiliencia es una marca registrada del ADN nacional, Banco Macro y Lionel Scaloni vuelven a unirse para recordar que, más allá de los trofeos, el verdadero liderazgo se mide en la capacidad de transformar talento en resultados y sueños en futuro. Así nace “Valemos Mucho”, la nueva campaña que celebra el espíritu de los argentinos que piensan en grande, incluso cuando nadie apuesta por ellos.

“Pensar en Grande” forma parte del propósito central de Banco Macro y esta tercera colaboración con Scaloni consolida una alianza que trasciende lo deportivo. Según explicó María José Daura, Gerente de Marketing de Banco Macro, el hallazgo emocional detrás de la campaña “parte de una verdad muy argentina, tenemos la fuerza para seguir aun cuando nadie apuesta por nosotros. Cuando hacemos lo que amamos, no nos rendimos. A veces no necesitamos que todos crean, sino que alguien vea lo que valemos”.

El valor de confiar y crecer juntos

La historia de Lionel Scaloni sintetiza ese mensaje, cuando muchos dudaban, alguien confió en él. Ese respaldo lo impulsó a superarse, a creer y a liderar un proceso que llevó a la Selección Argentina a la cima del mundo. En la misma línea, Banco Macro se propone acompañar a los argentinos que se levantan cada día para construir su propio camino, brindando apoyo a quienes emprenden, apuestan y se reinventan.

Con esta campaña, la entidad busca reforzar su rol como aliado del crecimiento personal y colectivo, respaldando proyectos, sueños y desafíos que construyen una Argentina posible y positiva. “‘Valemos Mucho’ es un mensaje que inspira y refleja el espíritu de todos los argentinos que piensan en grande. Queremos acompañar a quienes creen en el trabajo, la coherencia y la superación diaria”, señaló Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

La pieza audiovisual de “Valemos Mucho” fue desarrollada por Virgen Films, con producción de Diego Peskins y dirección creativa de Juan Taratuto, en continuidad con las campañas anteriores de la dupla Macro–Scaloni. Con un tono íntimo y emotivo, el relato pone el foco en la fuerza colectiva frente a la mirada escéptica, reivindicando el valor de lo simple y lo auténtico.

“Queríamos retratar esa fuerza silenciosa que construye grandeza con el esfuerzo en las cosas simples de cada día”, expresó Peskins, productor ejecutivo de Virgen Films. La dirección de Taratuto aporta un estilo cinematográfico coherente con la identidad visual de la marca, donde Scaloni encarna los valores de humildad, coherencia y liderazgo sin artificios.

“Valemos Mucho” trasciende el formato publicitario para convertirse en una declaración de identidad. La campaña busca inspirar a los argentinos a creer en su propio valor y en el impacto que pueden generar desde la unión y la perseverancia. Banco Macro refuerza así su compromiso con el desarrollo del país, no solo desde lo financiero, sino también desde la construcción simbólica de una Argentina que se reconoce a sí misma por su capacidad de resiliencia.

El mensaje final, “Pensá en grande. Pensá en Macro”, condensa el espíritu de una institución que se consolida como un socio estratégico en el bienestar económico y emocional de sus clientes, promoviendo la superación personal y la confianza colectiva.

