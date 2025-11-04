Copa Argentina en Alta Córdoba: miles de hinchas y casi $4 mil millones en movimiento turístico

El estadio de Instituto Atlético Central Córdoba será este miércoles el escenario de la final de la Copa Argentina AXION energy, que enfrentará a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido comenzará a las 21.10 y reunirá a miles de hinchas de todo el país.

Copa Argentina: por tercera vez, la vuelta olímpica será en Córdoba

Se estima que entre 15.000 y 20.000 simpatizantes llegarán a Córdoba para presenciar el encuentro decisivo. El movimiento turístico asociado al evento generará un impacto económico cercano a los 3.955 millones de pesos, con un gasto promedio por visitante de unos 190 mil pesos en alojamiento, comidas y transporte.

La ciudad presenta reservas hoteleras casi plenas, especialmente en los establecimientos categorizados, que registran niveles de ocupación de entre el 90% y el 100%.

Desde la Agencia Córdoba Turismo, su presidente, Darío Capitani, estos encuentros representan un impulso para la economía local y fortalecen el posicionamiento de Córdoba como sede de grandes eventos deportivos y culturales.

En esta oportunidad, la venta de entradas se lleva adelante únicamente en las ciudades de origen de los equipos finalistas.