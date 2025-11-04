Copa Argentina: por tercera vez, la vuelta olímpica será en Córdoba

Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia. Un nuevo campeón de la Copa Argentina saldrá del partido que ‘El Bicho’ de La Paternal y ‘La Lepra’ mendocina protagonizarán este miércoles desde las 21:10 en la cancha de Instituto, escenario que tendrá su debut y despedida en la edición 2025 de la competición que reúne a clubes de cinco categorías del fútbol argentino.

El conjunto porteño llega al partido decisivo con el antecedente de cinco victorias consecutivas sin pasar por el trámite de los penales, ante Central Norte de Salta (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1), Lanús (1-0) y Belgrano (2-1). Por su parte, el elenco cuyano eliminó sucesivamente a Estudiantes de Caseros (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y River Plate (0-0 y 4-3 en penales).

Del encuentro que se jugará en el Estadio Presidente Perón de Alta Córdoba (el número 1.849 en el historial de Copa Argentina) saldrá un campeón inédito. Hasta el momento, el certamen tiene en su lista de ganadores a nueve equipos: Boca Juniors (4), River Plate (3), Arsenal (1), Huracán (1), Rosario Central (1), Patronato de Entre Ríos (1), Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero (1).

BUEN BICHO. Argentinos Juniors llega a la final con cinco triunfos consecutivos en el tiempo reglamentario, el último ante Belgrano en Rosario. /// COPA ARGENTINA

No hay dos sin tres

La designación de la cancha de Instituto resultó una sorpresa, al menos puertas afuera del club albirrojo, ya que el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Gigante de Arroyito de Rosario y el Parque La Pedrera de Villa Mercedes eran los estadios que se venían mencionando como posibles sedes de la final de Copa Argentina. “Desde hace varias semanas ya sabíamos que ese partido podía venir acá”, reconocieron desde ‘La Gloria’.

Será la tercera vez que el destinatario del trofeo, y el portador de la orden Argentina 3 en la próxima Copa Libertadores de América, se definirán en territorio cordobés. Los antecedentes se remontan a las ediciones 2014/2015 y 2015/2016, que tuvieron su corolario con las respectivas vueltas olímpicas de Boca y River en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Boca Juniors y River Plate son los equipos que se consagraron campeones de la Copa Argentina en Córdoba. El Xeneize celebró en 2015 y el Millonario cantó victoria en 2016, ambos contra Rosario Central y en el Estadio Kempes.

A la final del 4 de noviembre de 2015 se la recuerda como "la página negra" de la historia de la Copa Argentina. Aunque el trofeo de MVP del partido quedó en manos del capitán boquense Carlos Tevez, el gran protagonista de aquella noche resultó el referí Diego Ceballos. El elenco de la Ribera, que tenía como director técnico a Rodolfo Arruabarrena, ganó 2-0, en un partido que quedó marcado por los polémicos fallos arbitrales. Los goles fueron convertidos por Nicolás Lodeiro y Andrés Chavez; el primero tras un penal inexistente y el segundo en clara posición adelantada.

Un año más tarde, el 15 de diciembre de 2016, Rosario Central volvería a quedarse a las puertas del título, aunque esta vez la historia sería bien diferente. “Impactante e irrepetible” describe la página de Copa Argentina a la definición que terminó con triunfo 4-3 de River Plate sobre El Canalla. Lucas Alario (3) e Iván Alonso marcaron para el equipo conducido por Marcelo Gallardo, mientras que Damián Musto y Marco Ruben (2) anotaron para los rosarinos, otra vez dirigidos por Eduardo Coudet.

VIENE LA LEPRA. Independiente Rivadavia llega a Córdoba con la ilusión de consagrarse campeón y lograr una clasificación histórica a la Copa Libertadores. /// COPA ARGENTINA

Por La Gloria

El Monumental de Alta Córdoba volverá a albergar un partido de Copa Argentina después de tres años. El último fue el 31 de agosto de 2022, el triunfo 2-0 de Banfield sobre Gimnasia de Jujuy, por los octavos de final de la 12° edición del certamen. Aquel partido tuvo la particularidad de contar en los bancos con dos técnicos conocidos en Alta Córdoba: Claudio Vivas, en ‘El Taladro; y Darío Franco, en ‘El Lobo’ Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia será el 26° encuentro que tendrá como sede al reducto albirrojo en el campeonato que tuvo su primera edición en 1969.

El estreno del Estadio Presidente Perón en Copa Argentina coincidió con el debut absoluto de Instituto en las competencias de la AFA. Fue el jueves 5 de marzo de 1970, cuando ‘La Gloria’ empató sin goles ante Quilmes, en el arranque de la llave correspondiente a Primera Fase. Tres días más tarde, la revancha se jugó en el mismo escenario, con victoria 4-1 del dueño de casa. Héctor Moreno (2), Luis Regis Lima y Juan José Moyano marcaron los goles del elenco cordobés.

Lautaro Giaccone y Cristian Ferreira (Argentinos Juniors) y Victorio Ramis (Independiente Rivadavia) son los futbolistas cordobeses que tienen la chance de consagrarse campeones en la Copa Argentina 2025.

En aquellos partidos, el arco del Cervecero fue custodiado por Ubaldo Matildo Fillol. En la siguiente etapa de ese torneo, Instituto enfrentó dos veces a Vélez en su cancha: 0-0 en la ida y 0-2 en el desquite. El conjunto de Liniers avanzaría hasta la final del certamen, que también debía protagonizar San Lorenzo y que finalmente quedó trunca.

En la era moderna de la Copa Argentina, ‘El Monumental’ cordobés tuvo sus dos primeras puestas de escena en la edición 2012/2013, precisamente con Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors como protagonistas.

EL PRIMERO, CON DIEGO EN CANCHA. Maradona en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, en el partido que Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugaron por el Nacional 1979. /// MDZ

‘La Lepra’, dirigido por Fernando Gamboa y con Cristian Fabbiani y Víctor Piriz Alves entre sus jugadores más destacados, fue eliminado por Instituto (1-1 y 3-4 en los penales), en el Pre-Clasificatorio de Primera B Nacional. ‘El Bicho’, con Fabián de Sarrasqueta como DT interino y una alineación con muchos suplentes, cayó ante Sportivo Belgrano de San Francisco (0-0 y 2-4 en la definición), y quedó afuera en la Ronda Previa.

Si pierde la final de la Copa Argentina, ‘La Lepra’ mantendrá la chance de clasificar a la Copa Libertadores 2026, lo que sucederá si Argentinos Juniors también es campeón del Torneo Clausura.

Los mendocinos volvieron a jugar en Alta Córdoba en la edición 2014/2015, que albergó en campo ‘glorioso’ a nueve de los 25 partidos que se disputaron en Córdoba. En su debut en el torneo, Independiente Rivadavia venció 1-0 y eliminó a Huracán, el vigente campeón, con un gol de Juan Pablo Pereyra. En la siguiente instancia, ‘La Lepra’ volvió al Monumental de La Docta para medirse con Quilmes. Aquella vez, el conjunto dirigido por Pablo Quinteros cayó 0-3 ante ‘El Cervecero’.

El historial de enfrentamientos entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia registra siete antecedentes -uno en el Nacional, dos en Primera Nacional y cuatro en Liga Profesional-, con un saldo de dos victorias para ‘El Bicho’, un empate y cuatro triunfos para ‘La Lepra’. En Mendoza, donde el local ganó todos los duelos, Diego Maradona jugó y marcó un gol para el elenco porteño en el 1-2 del 14 de octubre de 1979. En La Paternal se midieron tres veces, con dos triunfos para el anfitrión y una igualdad.

CARLITOS CAMPEÓN. Tevez, el actual DT de Talleres, celebró en el Kempes el título que Boca Juniors obtuvo en 2015, venciendo 2-0 a Rosario Central. /// CEDOC PERFIL

