Mundial Sub-17: otro torneo juvenil con futbolistas cordobeses de Talleres y Belgrano

De Chile a Qatar, con una breve escala en Ezeiza. Diego Placente, el entrenador de los seleccionados juveniles argentinos, tuvo apenas algunos días para reacomodar la valija y cambiar el chip en el Predio de la AFA. Dos semanas después de haber llevado al Sub -20 hasta la final del Mundial, el ex defensor afrontará desde el banco de suplentes la 16° presentación de Argentina en la Copa de la FIFA Sub-17.

Tal como sucedió en el país trasandino, con las presencias del arquero Santino Barbi y el defensor Santiago Fernández, el elenco albiceleste también contará con representación cordobesa en la tierra de los petrodólares y los emires.

Diego Placente dirigirá por segunda vez a Argentina en un Mundial Sub-17, igualando a Carlos Pachamé, Reinaldo Merlo, José Pekerman y Hugo Tocalli.

En este caso, el lateral derecho Misael Zalazar (Talleres) y el mediocampista ofensivo Ramiro Tulián (Belgrano), ambos categoría 2008, serán los embajadores de nuestra provincia.

RAMIRO TULIÁN. El mediocampista ofensivo de Belgrano forma parte del plantel de 21 futbolistas convocados para el Mundial Sub-17 de Qatar. CEDOC PERFIL

Nuevo formato de la Copa Sub-17

La 19° edición del Mundial Sub-17 se desarrollará íntegramente en el complejo deportivo Zona Aspire, en la ciudad de Rayán, y contará con la participación de 48 seleccionados, que competirán repartidos en 12 grupos en la fase inicial.

El primero y el segundo de cada zona, más los ocho mejores terceros, clasificarán a los 16avos de final, donde comenzarán a eliminarse en forma directa hasta llegar a la final. El duelo decisivo tendrá como escenario el Estadio Internacional Jalifa, con capacidad para 45.857 espectadores

El certamen se llevará a cabo entre el 3 de noviembre y el 27 de noviembre, y su calendario contempla la disputa de 104 partidos en 25 días. Argentina integrará el Grupo D, junto a Bélgica (3/11), Túnez (6/11) y Fiyi (9/11).

En 15 participaciones en el Mundial Sub-17, Argentina lleva disputados 72 partidos, con 34 victorias, 15 empates y 23 derrotas.

Además de duplicar la cantidad de equipos respecto a Indonesia 2023, el torneo tendrá la novedad de ser el primero de una serie de cinco ediciones que se realizarán en años consecutivos y en una misma sede, según el nuevo formato dispuesto por la FIFA. Desde su puntapié inicial, hace cuarenta años en China, el campeonato se había disputado cada dos años y con anfitrión rotativo, con la única excepción de la suspensión del certamen de Perú 2021, debido a la pandemia de COVID-19.

MISAEL ZALAZAR. El lateral de Talleres junto a Pablo Aimar, quien registra participaciones en el Mundial Sub-17 como jugador y como DT. CEDOC PERFIL

Historial albiceleste

Argentina registra 15 participaciones en el Mundial Sub-17, habiendo cumplido sus mejores actuaciones en las ediciones de Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando ocupó el último escalafón del podio. Con suerte adversa, también protagonizó las definiciones por el tercer puesto en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Nigeria, con cinco títulos, es el seleccionado más ganador de la competencia. La lista de campeones se completa con otros nueve países: Brasil (4); Ghana (2); México (2); Unión Soviética (1); Arabia Saudita (1); Francia (1); Suiza (1); Inglaterra (1); Alemania (1).

Las mejores participaciones del seleccionado argentino fueron los terceros puestos en Itaia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

Fabricio Fuentes, Pablo Aimar, Franco Costanzo, Livio Prieto, Hernán Peirone, Gonzalo Ludueña, Cristian Pavón, Germán Berterame, Julián Chicco, Federico Vietto, Federico Bonansea y Santiago López son algunos de los jugadores cordobeses que marcaron presencia en esta competencia. De los actuales integrantes de equipos de La Docta, el belgranense Facundo Quignón (Nigeria 2009) y el tallerista Juan Gabriel Rodríguez (México 2011) son los que registran participaciones. El actual entrenador de la ‘T’, Carlos Tevez, disputó el certamen de Trinidad y Tobago 2001.

El representativo de la AFA recibió el Premio Fair Play en Italia 1991 y consagró a Agustín Ruberto como Botín de Oro en Indonesia 2023.

Dos años atrás, en Indonesia y también bajo la conducción de Diego Placente, Argentina tuvo como representantes del fútbol mediterráneo a dos juveniles de Talleres: el arquero santafesino Jeremías Florentín y el mediocampista Gustavo Albarracín, oriundo de Las Varillas.

Hugo Tocalli, en 2001 y 2003, y Pablo Aimar, en 2019, fueron los entrenadores cordobeses que dirigieron a Argentina en Mundiales Sub-17.

DESPEDIDA EN EZEIZA. Antes de viajar a Qatar, el seleccionado juvenil que dirige Diego Placente compartió una cena con la dirigencia de la AFA. /// AFA

LOS 48 SELECCIONADOS PARTICIPANTES MUNDIAL SUB-17

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi.

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador.

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa.

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.

Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

APACHE 2001. Carlos Tevez, actual entrenador de Talleres, disputó la edición 2001 del Mundial Sub-17, que se disputó en Trinidad y Tobago. /// CEDOC PERFIL

ARGENTINA EN MUNDIALES SUB-17

China 1985: 9° puesto (primera fase); 3 partidos (1 triunfo, 1 empate y 1 derrota). DT: Carlos Pachamé. Principales futbolistas: Fernando Redondo, Fernando Cáceres y Hugo Maradona.

Canadá 1987: no participó.

Escocia 1989: 8° puesto (cuartos de final); 4 (1-2-1). DT: Carlos Pachamé. Principales futbolistas: Roberto Abbondanzieri, Luis Medero y Walter Paz.

Italia 1991: 3° puesto (1-1 y 4-1 por penales vs. Qatar); 6 (2-2-2). DT: Reinaldo Merlo. Principales futbolistas: Juan Sebastián Verón, Marcelo Gallardo y Gustavo Lombardi.

Japón 1993: 9° puesto (primera fase); 3 (1-1-1). DT: Reinaldo Merlo. Principales futbolistas: Nicolás Diez, Federico Domínguez y Leonardo Biaggini.

Ecuador 1995: 3° puesto (2-0 vs. Omán); 6 (5-0-1). DT: José Pekerman. Principales futbolistas: Pablo Aimar, Esteban Cambiasso y Fabián Cubero.

Egipto 1997: 6° puesto (cuartos de final); 4 (2-1-1). DT: José Pekerman. Principales futbolistas: Franco Costanzo, Gabriel Milito y Luis Zubeldía.

Australia 1999: no participó.

Trinidad y Tobago 2001: 4° puesto (0-2 vs. Burkina Faso); 6 (3-1-2). DT: Hugo Tocalli. Principales futbolistas: Javier Mascherano, Carlos Tevez y Maximiliano López.

Finlandia 2003: 3° puesto (1-1 y 5-4 por penales vs. Colombia); 6 (4-1-1). DT: Hugo Tocalli. Principales futbolistas: Oscar Ustari, Lucas Biglia y Fernando Gago.

Canadá 2005: no participó.

GUSTAVO ALBARRACÍN. El mediocampista de Las Varillas, actual jugador del Huesca de España, fue la presencia cordobesa en Indonesia 2023. /// CEDOC PERFIL

Corea del Sur 2007: 6° puesto (cuartos de final); 5 (2-2-1). DT: Miguel Tojo. Principales futbolistas: Guido Pizarro, Franco Zuculini y Eduardo Salvio.

Nigeria 2009: 11° puesto (octavos de final); 4 (2-0-2). DT: José Luis Brown. Principales futbolistas: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y Sebastián ‘Pulpito’ González.

México 2011: 13° puesto (octavos de final); 4 (1-1-2). DT: Oscar Garré. Principales futbolistas: Lucas Ocampos, Agustín Allione y Martín Benítez.

Emiratos Árabes Unidos 2013: 4° puesto (1-4 vs. Suecia); 7 (4-1-2). DT: Humberto Grondona. Principales futbolistas: Augusto Batalla, Cristian Pavón y Sebastián Driussi.

Chile 2015: 24° puesto (primera fase); 3 (0-0-3). DT: Miguel Lemme. Principales futbolistas: Exequiel Palacios, Germán Berterame y Tomás Conechny.

India 2017: no participó.

Brasil 2019: 9° puesto (octavos de final); 4 (2-1-1). DT: Pablo Aimar. Principales futbolistas: Cristian Medina, Santiago Simón y Alan Velasco.

Indonesia 2023: 4° puesto (0-3 vs. Mali); 7 (4-1-2). DT: Diego Placente. Principales futbolistas: Agustín Ruberto, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.