El Riesgo País de la Argentina cerró este jueves 8 de enero en los 579 puntos básicos, lo que representa un aumento respecto a la jornada previa. Según los analistas de Rava Bursátil, el mercado local se vio afectado por una mayor aversión al riesgo global y la caída generalizada de los bonos en dólares, que promediaron un descenso del 0,2%.

A pesar del anuncio reciente de un préstamo tipo REPO para garantizar pagos de deuda, la tensión internacional ha neutralizado parte del impacto positivo en las cotizaciones.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Este jueves, el indicador que elabora el banco JP Morgan subió seis enteros para situarse en 579 puntos. Esta evolución se dio en un marco donde los bonos soberanos —tanto Bonares como Globales— operaron con signo negativo.

Cotización riesgo país jueves 8 de enero

“Las empresas de energía y las entidades financieras registraron un descenso en sus cotizaciones, reflejando que se trató de una baja generalizada”, señalaron desde Rava Bursátil “Mercados: se recuperaron las acciones y cayeron los bonos...”, 8 de enero de 2026). La suba del índice refleja el diferencial de tasa que los inversores exigen para mantener deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la primera semana de enero de 2026, el Riesgo País ha mostrado una marcada volatilidad, aunque manteniéndose en niveles significativamente más bajos que en meses anteriores. Al inicio del año, el 2 de enero, el indicador alcanzó su nivel mínimo desde 2018, favorecido por la implementación de un nuevo esquema cambiario y la expectativa de financiamiento externo. El martes 6 de enero, el índice se había asentado en los 562 puntos básicos, mostrando una estabilidad temporal que se rompió en las últimas 48 horas.

Bitcoin, Ethereum, Binance: a cuánto cerraron las criptomonedas hoy, 8 de enero

El aumento registrado este jueves corta la racha de descensos que se observaba tras el anuncio de un préstamo con bancos internacionales. Este financiamiento, establecido con una tasa SOFR (tasa internacional de financiamiento garantizado a un día) más 400 puntos básicos, eleva el costo financiero para el país a un 7,4% anual (Infobae, “Las acciones y los bonos argentinos cerraron con pérdidas...”, 7 de enero de 2026). El mercado sigue con atención la capacidad del Gobierno para afrontar el pago de 4.300 millones de dólares que vence este viernes 9 de enero.

Finalmente, la dinámica semanal estuvo influenciada por factores externos, como la tensión geopolítica vinculada a Venezuela y las negociaciones por el precio del petróleo. Estos eventos impactaron directamente en la rentabilidad de las empresas energéticas locales y, por extensión, en la percepción de solvencia de los activos argentinos. Según los reportes de Rava Bursátil, el índice S&P Merval en dólares se mantuvo en un comportamiento lateral entre los USD 1.950 y USD 2.100, reflejando la cautela de los inversores ante el panorama de deuda de 2026.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero confeccionado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de rendimiento (spread) entre los bonos emitidos por un país emergente y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Este diferencial se expresa en puntos básicos; por ejemplo, una cifra de 579 puntos significa que el país debe pagar un 5,79% de interés adicional por encima de la tasa estadounidense para captar capitales. Es, en esencia, un termómetro de la confianza que tienen los mercados internacionales en la capacidad de pago de una nación.

Aldo Abram: “Lo mejor es que los dólares para pagar vencimientos nos los presten de afuera”

Para Argentina, el Riesgo País es una métrica crucial ya que determina el costo del financiamiento tanto para el Estado nacional como para las empresas privadas que buscan crédito en el exterior. Cuando el índice sube, como ocurrió en la jornada de hoy, los bonos soberanos bajan de precio debido a que los inversores perciben una mayor incertidumbre. Por el contrario, un descenso del riesgo suele estar asociado a una suba en el precio de los títulos públicos y una mejora en las expectativas macroeconómicas, facilitando el acceso a los mercados de deuda.

La medición del JP Morgan, conocida técnicamente como EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global), se basa en la liquidez y el volumen de los bonos que cotizan en el mercado secundario. En el contexto actual, factores como la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central y el cumplimiento de las metas fiscales son los principales determinantes que impulsan este valor hacia arriba o hacia abajo. “La actualización de las bandas... se busca llevar adelante como mecanismo también para mejorar la confianza inversora”, comentó al respecto el economista Gustavo Ber (Infobae, “Mercados: las acciones y los bonos...”, 2 de enero de 2026).