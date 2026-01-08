Bitcoin, Ethereum, Binance: a cuánto cerraron las criptomonedas hoy, 8 de enero

La jornada financiera de este jueves 8 de enero muestra un renovado optimismo en el ecosistema digital. Los inversores argentinos siguen de cerca los precios de Rava tras los últimos movimientos.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 91.033,28

Precio en pesos: US$91.033,28

Cotización criptomonedas jueves 8 de enero

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona como un oro digital limitado a 21 millones de unidades, permitiendo transferencias de valor seguras sin necesidad de intermediarios bancarios ni gobiernos.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$3.107,44

Precio en pesos: $3.107,44

Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether, se utiliza para pagar transacciones y permite la ejecución de contratos inteligentes, siendo el pilar fundamental del sector de las finanzas descentralizadas.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 922,33

Precio en pesos: $1.422.968,73

Binance Coin (BNB) es el activo digital que impulsa el ecosistema de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y como combustible dentro de la red Binance Smart Chain.

Precio en pesos: $144.921.375,20

